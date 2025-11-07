Hindustan Hindi News
बिहार चुनाव में बंपर मतदान की वजह SIR नहीं, पप्पू सिंह बोले- बढ़े हुए वोटर जन सुराज पार्टी के हैं

संक्षेप: जन सुराज पार्टी के अध्यक्ष पप्पू सिंह ने दावा कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बंपर वोटिंग की वजह एसआईआर नहीं है। उन्होंने कहा कि बढ़े हुए मतदाता जन सुराज के हैं।

Fri, 7 Nov 2025 06:03 PMJayesh Jetawat हिन्दुस्तान संवाददाता, पूर्णिया
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड लगभग 65 फीसदी मतदान होने पर पार्टियां अपने-अपने दावे करने में जुटी हुई हैं। इस बीच प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने कहा है कि बंपर वोटिंग की वजह एसआईआर नहीं है, बल्कि बढ़े हुए वोटर उसके समर्थक हैं। जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने शुक्रवार को कहा कि महिलाओं ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट किया है, ताकि उनके बच्चों का पलायन न हो और भ्रष्टाचार का खात्मा हो सके।

पप्पू सिंह ने शुक्रवार को अपने पूर्णिया स्थित आवास पर प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहा कि बिहार की महिलाएं अब समझ चुकी हैं, नई सोच के साथ चलने वाला जन सुराज ही उनकी हक की लड़ाई लड़ सकता है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि महिलाओं ने एनडीए के बजाय जन सुराज को वोट किया है।

उन्होंने कहा, "भाजपा ने महिलाओं के खाते में 10 हजार रुपए भेजे। अगर कोई दे रहा तो लेने में क्या हर्ज है। महिला अब सोच समझकर वोट डालती हैं। बच्चों के भविष्य और रोजगार को देखते हुए महिलाओं ने जन सुराज को वोट किया है।" उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के बयान पर हमला बोलते हुए एनडीए के बंपर जीत के दावे को खोखला बताया।

उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। पप्पू सिंह ने कहा कि मतदान प्रतिशत बढ़ने का कारण भाजपा एसआईआर से जोड़कर देख रही है लेकिन बढ़े हुए वोटर जन सुराज के समर्थक हैं जिन्होंने बिहार के बदलाव में भरोसा किया है।

