निर्दलीय MLC बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज की जाएगी सदस्यता? जन सुराज ने कर दी शिकायत

जन सुराज पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने विधान परिषद के सभापति रामवचन राय से मुलाकात कर बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज की शिकायत की है। जन सुराज ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए विधान परिषद के कार्यकारी सभापति को पेन ड्राइव समेत कई सबूत सौंपे हैं।

बिहार में हाल ही हुए MLC चुनाव में जीत दर्ज करने वाले दो निर्दलीय विधान पार्षद बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज काफी चर्चा में हैं। इस बात की भी चर्चा होने लगी है कि क्या दोनों ही निर्दलीय पार्षदों की सदस्यता चली जाएगी। दरअसल पहले तो दोनों ही निर्दलीय पार्षदों को लेकर यह बात सामने आई कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है इसके बाद यह चर्चा होने लगी थी कि यदि कोई निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीतने के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करता है तो उसकी विधान परिषद सदस्यता समाप्त हो सकती है। जिसके बाद निर्दलीय विधान पार्षद ने अपनी सफाई देते हुए कहा था कि वो बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, सदस्यता नहीं ली है, बल्कि सिर्फ समर्थन करने की बात कही है। लेकिन इस पूरे मामले पर राज्य का सियासी तापमान चढ़ा हुआ है। राजद जहां इसपर बीजेपी को घेर रही है तो वहीं जन सुराज पार्टी ने कानूनी लड़ाई लड़ने तक का ऐलान कर दिया है।

इसी कड़ी में सोमवार को जन सुराज पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने विधान परिषद के कार्यकारी सभापति प्रो. रामवचन राय से मुलाकात कर बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज की शिकायत की है। जन सुराज ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए विधान परिषद के सभापति को पेन ड्राइव समेत कई सबूत सौंपे हैं। कहा जा रहा है कि जन सुराज पार्टी का कहना है कि दोनों ही निर्दलीय पार्षदों ने बीजेपी ज्वायन कर लिया है। इसलिए उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। बहरहाल इस बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति ने कहा है कि कानूनी विशेषज्ञों से सलाह लेने के बाद नियमानुसार और विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

जन सुराज ने कानूनी लड़ाई लड़ने की कही है बात बता दें कि इससे पहले बिहार में दो निर्दलीय विधान परिषद सदस्यों (एमएलसी) बंशीधर बृजवासी और राहुल राज के भाजपा में शामिल होने को लेकर जन सुराज ने असंवैधानिक करार देते हुए इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने की घोषणा की थी। पार्टी ने दोनों की विधान परिषद सदस्यता रद्द करने की मांग करते हुए विधान परिषद के सभापति के समक्ष याचिका दायर करने और जरूरत पड़ने पर उच्च न्यायालय जाने की बात कही थी। जन सुराज के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरभ ने रविवार को आरोप लगाया था कि भाजपा धनबल, सत्ता बल और प्रभाव का इस्तेमाल कर चुनावी जनादेश को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा था कि 27 अक्टूबर को बिहार विधान परिषद की चार शिक्षक और चार स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव परिणाम घोषित हुए थे।