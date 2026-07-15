प्रशांत किशोर को झटका; केसी सिन्हा और बिट्टू सिंह BJP शामिल, जन सुराज छोड़ने का कारण बताया

प्रशांत किशोर के विश्वस्त और जन सुराज पार्टी के दो बड़े चेहरों ने भारतीय जनता पार्टी का दाम थाम लिया है। इनमें 2025 विधानसभा चुनाव में कुम्हार सीट से जेएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके गणित के प्रसिद्ध प्रोफेसर केसी सिन्हा और बांकीपुर के उम्मीदवार रहे बिट्टू सिंह शामिल हैं।

KC Sinha Joins BJP: बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के उत्तराधिकारी को शिकश्त देने की कोशिश में जुटे प्रशांत किशोर को बड़ा झटका लगा है। पीके के विश्वस्त और जन सुराज पार्टी के दो बड़े चेहरों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। इनमें 2025 विधानसभा चुनाव में कुम्हार सीट से जेएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके गणित के प्रसिद्ध प्रोफेसर केसी सिन्हा और दीघा के उम्मीदवार रहे बिट्टू सिंह शामिल हैं। जन सुराज के कई अन्य नेता और कार्यकर्ताओं को भी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। पत्रकारों के सवाल पर केसी सिन्हा ने कहा कि करंट के खिलाफ जाकर कोई कुछ नहीं कर सकता।

बुधवार को पटना बीजेपी कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन संजय सरावगी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ जिसमें अन्य दलों के नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। इस राजनैतिक घटनाक्रम से प्रशांत किशोर को बड़ा झटका लगा है। बांकीपुर के मैदान में चुनौती झेल रहे प्रशांत किशोर का साथ उस नेता ने भी छोड़ दिया जिसे जन सुराज ने 2025 में दीघा से टिकट देकर चुनाव लड़ाया था। तब पार्टी के कैंडिडेट रहे बिट्टू सिंह ने जन सुराज छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। इसके साथ साथ 2025 के विधानसभा चुनाव में कुम्हारार सीट से चुनाव लड़ चुके प्रसिद्ध गणितज्ञ केसी सिन्हा ने भी प्रशांत किशोर को अलविदा कह दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने सभी नेताओं को पार्टी का पट्टा पहनाकर सदस्यता दिलाई।

इस मौके पर केसी सिन्हा से पत्रकारों से सवाल पूछा तो कहा कि राष्ट्रवाद के लिए उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। वे शिक्षा के क्षेत्र में बिहार की तरक्की के लिए काम करना चाहते हैं। जब उनसे पूछा गया कि प्रशांत किशोर के साथ क्या दिक्कत थी तो कहा कि करेंट के विरोध में जाकर कोई कुछ नहीं कर सकता। बीजेपी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को उन्होंने सम्बोधित करते हुए कहा कि राज्य में शैक्षणिक विकास को ध्यान में रखते हुए वे जन सुराज में शामिल हुए थे। उनसे पूछा गया कि प्रशांत किशोर बांकीपुर में चुनाव प्रचार के दौरान उनका नाम लेकर वोट मांग रहे हैं तो उन्होंने कहा कि उन्हें मेरी शुभकामना है। राष्ट्रहित सर्वोपरि है। राष्ट्रहित के लिए यह फैसला किया है। उन्होंने कहा करंट के विरुद्ध चलिएगा तो बहुत समय लगेगा, करंट के साथ चलिएगा तो लक्ष्य जल्दी पूरा होगा। विश्व में युद्ध का जो बादल मंडरा रहा है उस परिस्थिति में केंद्र सरकार का हाथ मजबूत करना सबका धर्म है।