Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsjan suraaj candidates Security deposits have been taken on all assembly seats of vaishali after bihar election
बिहार के इस जिले में जनसुराज के सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त, इन सीटों पर नोटा से भी कम वोट मिले

बिहार के इस जिले में जनसुराज के सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त, इन सीटों पर नोटा से भी कम वोट मिले

संक्षेप: वैशाली जिले की महुआ, महनार, राघोपुर समेत कई विधानसभा क्षेत्रों में निर्दलयी प्रत्याशियों ने भी जनसुराज के प्रत्याशी से ज्यादा वोट हासिल किया। राघोपुर और महुआ में तो जनसुराज से ज्यादा वोट नोटा पर गिरे।

Sun, 16 Nov 2025 09:56 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान, हाजीपुर
share Share
Follow Us on

एनडीए की जिले में प्रचंड बहुमत का ही असर रहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में खुद को ‘तीसरे विकल्प’ के रूप में प्रस्तुत करने वाली पार्टी जनसुराज की हवा निकल गई। वैशाली जिल में कोई भी प्रत्याशी अपनी जमानत नहीं बचा सका। सोशल मीडिया की धमक, अपने खास अंदाज में चुना प्रचार, रोड-शो और रैलियों के बावजूद जनसुराज जनता के दिल में नहीं उतर पाई। जिले में जनसुराज के प्रदर्शन पर गौर करें तो वैशाली विधानसभा क्षेत्र -125 के प्रत्याशी को 3.83 फीसदी वोट मिले। वैशाली के जनसुराज के प्रत्याशी सुनील कुमार 9108 वोट को छोड़ कोई भी प्रत्याशी पांच हजार का आंकड़ा नहीं पार कर सका।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

महुआ, महनार, राघोपुर समेत कई विधानसभा क्षेत्रों में निर्दलयी प्रत्याशियों ने भी जनसुराज के प्रत्याशी से ज्यादा वोट हासिल किया। राघोपुर और महुआ में तो जनसुराज से ज्यादा वोट नोटा पर गिरे। 123- विधानसभा क्षेत्र हाजीपुर में जनसुराज की प्रत्याशी प्रतिभा सिंह वैसे तो तीसरे स्थान पर रहीं, लेकिन कोई खास वोट नहीं काट सकीं।

ये भी पढ़ें:टिकट बंटवारे में नाराजगी और बछवाड़ा से उठा बवंडर,कांग्रेस की दुर्गति की बड़ी वजह
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

उन्होंने हाजीपुर के भाजपा प्रत्याशी अवधेश सिंह के जीत के अंतर को कुछ कम जरूर किया। हाजीपुर में 4701 वोट के साथ प्रतिभा सिंह को 2.09 फीसदी मत मिले हैं। इसी तरह 124- लालगंज विधानसभा क्षेत्र में भी अमर कुमार सिंह सिर्फ वोट कटवा की भूमिका में रहे। यहां महागठबंधन की ओर से राजद प्रत्याशी शिवानी शुक्ला और एनडीए की ओर से भाजपा प्रत्याशी संजय सिंह के बीच आमने-सामने की लड़ाई रही।

जनसुराज के प्रत्याशी ने सिर्फ लालगंज से जीत दर्ज करने वाले संजय सिंह के जीत के अंतर को कम किया है। लालगंज में 4215 वोट के साथ अमर कुमार सिंह चौथे स्थान पर रहे। उन्हें 1.75 फीसदी मतदाताओं ने पसंद किया। पातेपुर में तो जनसुराज ने पूर्व मंत्री दसई चौधरी पर दाव खेला था, लेकिन उनके इस दाव के बावजूद कोई खास असर नहीं देखने को मिला। मात्र 4181 वोट से ही पूर्व मंत्री को संतोष करना पड़ा।

वे 2.0 फीसदी वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे। महनार विधानसभा क्षेत्र के इस चुनाव में जहां मुकाबला शुरू से ही एनडीए की ओर से जदयू प्रत्याशी उमेश सिंह कुशवाहा और महागठबंधन प्रत्याशी राजद के इंजीनियर रविन्द्र कुमार सिंह के बीच केंद्रित रहा।

जनसुराज के प्रत्याशी डॉ राजेश कुमार ने अपने सीमित वोटों से भी माहौल में हल्की हलचल लाई। भले ही जन सुराज को 4512 वोट मिले, पर इन वोटों का असर एनडीए पर देखा गया। कई बूथों पर यह चर्चा रही कि जनसुराज के उम्मीदवार ने ठीक वोट उसी जगह से खींचा जहां पहले से जदयू का मजबूत आधार था। डॉ. राजेश कुमार ने अपने सीमित प्रचार में स्थानीय मुद्दों, शिक्षा, स्वास्थ्य, युवाओं के रोजगार और स्वच्छ राजनीति को केंद्र में रखा।

ये भी पढ़ें:63 सीटों पर NDA-MGB में हुई जोरदार लड़ाई, 3 सीटों पर जीत-हार का अंतर 100 से कम
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Jan Suraaj Party RJD Vaishali अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।