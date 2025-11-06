दरभंगा में जनसुराज प्रत्याशी आरके मिश्रा से बदसलूकी, BJP समर्थकों पर आरोप; धरने पर बैठे पूर्व IPS
संक्षेप: आरके मिश्रा का दावा है कि उन्होंने नगर थाने की पुलिस से इसकी शिकायत की, फिर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके विरोध में आरके मिश्रा नगर थाना परिसर में धरने पर बैठ गए हैं। वे दुर्व्यवहार करने वालों पर भाजपा समर्थक होने का आरोप लगा रहे हैं।
Bihar Chunav: बिहार में प्रथम चरण के तहत मतदान जारी है। मतदान की अलग-अलग तस्वीरें राज्य से अब तक सामने आई हैं। दरभंगा जिले में एक अलग ही तस्वीर सामने आई है। यहां जनसुराज के दरभंगा के प्रत्याशी आरके मिश्रा ने आरोप लगाया है कि उनके साथ सुबह के वक्त हसन चौक पर कुछ लोगों ने दुर्व्यवहार किया।
आरके मिश्रा का दावा है कि उन्होंने नगर थाने की पुलिस से इसकी शिकायत की, फिर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके विरोध में आरके मिश्रा नगर थाना परिसर में धरने पर बैठ गए हैं। वे दुर्व्यवहार करने वालों पर भाजपा समर्थक होने का आरोप लगा रहे हैं।
दरभंगा शहर सीट से नीतीश कुमार के मंत्री संजय सरावगी को मैदान में हैं। यह सीट भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता है। संजय सरावगी की पहचान एक दिग्गज नेता के तौर पर है और वो पांच बार इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इस सीट पर कुल 13 प्रत्याशी मैदान में हैं।
आपको बता दें कि आरके मिश्रा की पहचान एक शख्त पुलिस अफसर के तौर पर रही है। आरके मिश्रा बिहार पुलिस के होमगार्ड डीजीपी रह चुके हैं। 1989 के भागलपुर दंगों को काबू करने में आरके मिश्रा की भूमिका अहम रही है। पूर्व डीजी राकेश कुमार मिश्रा सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक कर चुके हैंं। वो आईईटी बीएचयू के पूर्व छात्र भी रहे हैं। आरके मिश्रा सहरसा के रहने वाले हैं।