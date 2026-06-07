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बांकीपुर में बीजेपी को जनसुराज ही हरा सकता है, बोले प्रशांत किशोर- अब लालू राज नहीं आने वाला

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, पश्चिम चंपारण
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बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख अभी सामने नहीं आई है। इस सीट से पीके के चुनाव लड़ने की चर्चा जोर-शोर से है। बीजेपी नेअपने उम्मीदवार को लेकर पत्ते नहीं खोले हैं। महागठबंधन भी इस सीट पर अपने प्रत्याशी की तलाश में जोर-शोर से जुटा है। 

बांकीपुर में बीजेपी को जनसुराज ही हरा सकता है, बोले प्रशांत किशोर- अब लालू राज नहीं आने वाला

प्रशांत किशोर ने एक बार फिर पटना की हॉट सीट कही जाने वाली बांकीपुर विधानसभा सीट को लेकर बड़ा दावा किया है। पश्चिम चंपारण के बेतिया में मौजूद प्रशांत किशोर ने कहा है कि बांकीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव में सिर्फ जनसुराज पार्टी ही बीजेपी को हरा सकती है। पूर्व चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि में अब कभी लालू राज नहीं आने वाला है। प्रशांत किशोर पश्चिम चंपारण के साठी के कटहरी गांव पहुंचे थे। जनसुराज के नरकटियागंज विस प्रत्याशी डॉ. वसीउल्लाह के दरवाजे पर पीके ने मुस्लिमों को ललकारा। प्रशांत किशोर कहा कि आप डरे हुए कौम हो। आपको कहे कि भाजपा को कोई हरा देगा तो उसी को वोट दोगे। हमने 34 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे पर एक भी नहीं जीते।

एमवाई और सीआई करने से काम नहीं चलेगा। हिन्दुओं को मुस्लिमों से कोई झगड़ा नहीं है। अब लालू राज बिहार में नहीं आने वाला है। विधानसभा चुनाव में 72 सवर्ण विधायक जीते हैं। बांकीपुर और अन्य जगहों पर भाजपा को जनसुराज ही हरा सकता है। इस मौके पर डॉ वसीउल्लाह, एमएलसी आफाक अहमद, सेवानिवृत्त मुख्य सचिव अजय द्विवेदी, किशोर कुमार उर्फ मुन्ना ने भी अपने विचार रखे। इधर लौरिया के ब्लॉक चौक पर में पीके ने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए जनसुराज प्रखंडों में अभियान चलाएगा। प्रशांत किशोर ने ऐलान किया कि बिहार पंचायत चुनाव में पार्टी अपने बैनर तले जिप, मुखिया, पंचायत समिति, सरपंज, वार्ड सदस्य और पंच के पद प्रत्याशी उतारेगी।

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बता दें कि पिछले महीने जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बताया था कि उनकी पार्टी बीजेपी का गढ़ कही जाने वाली बांकीपुर सीट पर ताल ठोकेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा सांसद बनने के बाद यह सीट खाली है। दशकों से यह अहम विधानसभा सीट बीजेपी की झोली में रही है। नितिन नवीन ने 2006 में अपने पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के निधन के कारण हुए उपचुनाव से इस सीट पर राजनीतिक शुरुआत की थी और पिछले वर्ष नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में लगातार पांचवीं बार इस सीट पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार जनसुराज पार्टी भी उपचुनाव में इस सीट पर मैदान में होगी। चर्चा तो यह भी है कि प्रशांत किशोर खुद इस सीट से मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

शिक्षा मंत्री से मांगा इस्तीफा, शराबबंदी पर उठाए सवाल

इधर प्रशांत किशोर ने हाल ही में नीट पेपर लीक पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धमेंद्र प्रधान से इस्तीफा भी मांगा है। पीके कहा कि देश में लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री उसे रोक पाने में असफल रहे हैं। इसलिए उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने बिहार में शराबबंदी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शराबबंदी पूरी तरह से विफल है। शराब का अवैध कारोबार हो रहा है। इसका खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं।

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प्रशांत किशोर ने कहा कि पेट्रोल-डीजल की कीमतें भी बिहार में यूपी की तुलना में अधिक है। चुनावी परिस्थितियों के अनुसार इसकी कीमतों में बदलाव किया जाता है। पीके ने कहा कि चुनाव में राजनीतिक उद्देश्य से महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये भेजे गए थे। इससे राज्य की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई और आज सरकारी कर्मियों को समय पर भुगतान में कठिनाई हो रही है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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