बांकीपुर में बीजेपी को जनसुराज ही हरा सकता है, बोले प्रशांत किशोर- अब लालू राज नहीं आने वाला

बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख अभी सामने नहीं आई है। इस सीट से पीके के चुनाव लड़ने की चर्चा जोर-शोर से है। बीजेपी नेअपने उम्मीदवार को लेकर पत्ते नहीं खोले हैं। महागठबंधन भी इस सीट पर अपने प्रत्याशी की तलाश में जोर-शोर से जुटा है।

प्रशांत किशोर ने एक बार फिर पटना की हॉट सीट कही जाने वाली बांकीपुर विधानसभा सीट को लेकर बड़ा दावा किया है। पश्चिम चंपारण के बेतिया में मौजूद प्रशांत किशोर ने कहा है कि बांकीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव में सिर्फ जनसुराज पार्टी ही बीजेपी को हरा सकती है। पूर्व चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि में अब कभी लालू राज नहीं आने वाला है। प्रशांत किशोर पश्चिम चंपारण के साठी के कटहरी गांव पहुंचे थे। जनसुराज के नरकटियागंज विस प्रत्याशी डॉ. वसीउल्लाह के दरवाजे पर पीके ने मुस्लिमों को ललकारा। प्रशांत किशोर कहा कि आप डरे हुए कौम हो। आपको कहे कि भाजपा को कोई हरा देगा तो उसी को वोट दोगे। हमने 34 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे पर एक भी नहीं जीते।

एमवाई और सीआई करने से काम नहीं चलेगा। हिन्दुओं को मुस्लिमों से कोई झगड़ा नहीं है। अब लालू राज बिहार में नहीं आने वाला है। विधानसभा चुनाव में 72 सवर्ण विधायक जीते हैं। बांकीपुर और अन्य जगहों पर भाजपा को जनसुराज ही हरा सकता है। इस मौके पर डॉ वसीउल्लाह, एमएलसी आफाक अहमद, सेवानिवृत्त मुख्य सचिव अजय द्विवेदी, किशोर कुमार उर्फ मुन्ना ने भी अपने विचार रखे। इधर लौरिया के ब्लॉक चौक पर में पीके ने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए जनसुराज प्रखंडों में अभियान चलाएगा। प्रशांत किशोर ने ऐलान किया कि बिहार पंचायत चुनाव में पार्टी अपने बैनर तले जिप, मुखिया, पंचायत समिति, सरपंज, वार्ड सदस्य और पंच के पद प्रत्याशी उतारेगी।

बता दें कि पिछले महीने जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बताया था कि उनकी पार्टी बीजेपी का गढ़ कही जाने वाली बांकीपुर सीट पर ताल ठोकेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा सांसद बनने के बाद यह सीट खाली है। दशकों से यह अहम विधानसभा सीट बीजेपी की झोली में रही है। नितिन नवीन ने 2006 में अपने पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के निधन के कारण हुए उपचुनाव से इस सीट पर राजनीतिक शुरुआत की थी और पिछले वर्ष नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में लगातार पांचवीं बार इस सीट पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार जनसुराज पार्टी भी उपचुनाव में इस सीट पर मैदान में होगी। चर्चा तो यह भी है कि प्रशांत किशोर खुद इस सीट से मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

शिक्षा मंत्री से मांगा इस्तीफा, शराबबंदी पर उठाए सवाल इधर प्रशांत किशोर ने हाल ही में नीट पेपर लीक पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धमेंद्र प्रधान से इस्तीफा भी मांगा है। पीके कहा कि देश में लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री उसे रोक पाने में असफल रहे हैं। इसलिए उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने बिहार में शराबबंदी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शराबबंदी पूरी तरह से विफल है। शराब का अवैध कारोबार हो रहा है। इसका खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं।