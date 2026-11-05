बेदखली से बचेंगे बंशीधर, राहुल? सदस्यता खाने अब MLC चुनाव में हारे कैंडिडेट भी कूदे

जन सुराज के सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी अफ़ाक अहमद और तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विमोहन कुमार बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति से मिलेंगे। यह दोनों हारे हुए प्रत्याशी जीते प्रत्याशी बंशीधर और राहुल राज की सदस्यता खत्म किए जाने का आग्रह कार्यकारी सभापति से करेंगे।

बिहार MLC चुनाव में जीत दर्ज करने वाले दो निर्दलीय बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज अपनी जीत के बाद से लगातार चर्चा में हैं। दोनों ही निर्दलियों की सदस्यता जाने की अटकलें लगातार लगाई जा रही है। दरअसल दोनों के बारे में यह कहा जा रहा है कि उन्होंने नियमों का उल्लंघन कर बीजेपी की सदस्यता ली औऱ इस मुद्दे पर राजद और जनसुराज दोनों ही ऐक्शन में हैं। राजद ने विधान परिषद के कार्यकारी सभापति से मिलकर दोनों ही निर्दलीय विधान पार्षदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है तो इधऱ जन सुराज पार्टी ने तो कोर्ट की चौखट तक जाने की बात कह दी है।

अब हारे हुए प्रत्याशी भी बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज की सदस्यता खाने पर लग गए हैं। जन सुराज के सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी अफ़ाक अहमद और तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विमोहन कुमार बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति से मिलेंगे। यह दोनों हारे हुए प्रत्याशी जीते प्रत्याशी बंशीधर और राहुल राज की सदस्यता खत्म किए जाने का आग्रह कार्यकारी सभापति से करेंगे।

राजद ने की है सदस्यता रद्द करने की मांग इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने बिहार विधान परिषद के निर्दलीय सदस्य बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज की सदस्यता समाप्त करने की मांग की थी। राजद और 'इंडिया' गठबंधन के नेताओं ने दोनों सदस्यों के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने का आरोप लगाते हुए बुधवार को विधान परिषद के सभापति को ज्ञापन सौंपा था। गठबंधन के नेताओं ने आरोप लगाया था कि दोनों सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सदस्यता स्वीकार करके संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। उन्होंने इस मामले में दोनों की विधान परिषद सदस्यता समाप्त करने की मांग की थी। राजद के राष्ट्रीय महासचिव एवं विधान परिषद सदस्य अब्दुल बारी सिद्दीकी और विधान परिषद सदस्य सुनील कुमार के नेतृत्व में 'इंडिया' गठबंधन के नेताओं ने सभापति को ज्ञापन सौंपा था। इस दौरान उन्होंने अपने आरोपों के समर्थन में वीडियो फुटेज और अन्य दस्तावेजी साक्ष्य भी दिए थे।

सिद्दीकी ने पत्रकारों से कहा था कि बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए थे, लेकिन बाद में उनके भाजपा में शामिल होने का मामला सामने आया है। उन्होंने कहा था कि गठबंधन के नेताओं के अनुसार, यह कदम दल-बदल से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के दायरे में आता है। नेताओं ने सभापति से मामले की गंभीरता से जांच कराने और संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत उचित कार्रवाई करते हुए दोनों सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि इस मामले में उपलब्ध वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

जनसुराज का प्रतिनिधिमंडल कार्यकारी सभापति से मिला था इससे पहले प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने भी बतौर निर्दलीय बिहार विधान परिषद के लिए निर्वाचित हुए राहुल राज और बंशीधर ब्रजवासी की सदस्यता रद्द करने की मांग करते हुए कहा था कि दोनों विधान पार्षदों ने स्वयं भाजपा में शामिल होने की बात स्वीकार की है जो संविधान और दल-बदल कानून का उल्लंघन है। जनसुराज पार्टी के वरिष्ठ नेता किशोर कुमार मुन्ना तथा रामबली सिंह चंद्रवंशी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने विधान परिषद के सभापति राम बचन राय से मुलाकात की थी और अन्य दस्तावेजों के साथ-साथ दोनों विधान पार्षदों (एमएलसी)को अयोग्य करार देने की मांग वाली याचिका सौंपी थी। पूर्व विधान पार्षद रामबली चंद्रवंशी ने बाद में था कहा कि राहुल राज और बंशीधर ब्रजवासी ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सदस्यता ग्रहण की, उसे पूरे देश ने देखा है। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह संविधान का उल्लंघन है।

आज जेडी(यू) की अहम बैठक उधऱ जनता दल यूनाइटेड (जदयू) में असंतोष की खबरों के बीच पार्टी हालिया बिहार विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव में अपने प्रदर्शन का आकलन करने के लिए पटना में पार्टी एक समीक्षा बैठक करेगी जिसमें जीतने और हारने वाले, दोनों तरह के प्रत्याशियों को बुलाया गया है। जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा था कि पार्टी ने इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए जीतने वाले और हारने वाले, दोनों तरह के उम्मीदवारों को आमंत्रित किया है। चारों उम्मीदवार इस समीक्षा बैठक में हिस्सा लेंगे। जिन नेताओं को चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई थी, उनसे भी उनके विचार साझा करने के लिए कहा गया है।