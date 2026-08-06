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Jamui News: जमीन का परचा के नाम पर अवैध वसूली का महिलाओं ने लगाया आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमुई
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Jamui News: जमीन का परचा के नाम पर अवैध वसूली का महिलाओं ने लगाया आरोप जमीन का परचा के नाम पर अवैध वसूली का महिलाओं ने लगाया आरोप

Jamui News: जमीन का परचा के नाम पर अवैध वसूली का महिलाओं ने लगाया आरोप

Jamui News: चकाई । निज प्रतिनिधि परांची पंचायत के नवादा बटपार गांव की कई महिलाएं बुधवार को अपनी शिकायतों को लेकर चकाई अंचल कार्यालय पहुंचीं। महिलाओं ने अंचल प्रशासन पर जमीन बंदोबस्ती का झांसा देकर लाखों रुपये की अवैध वसूली करने का गंभीर आरोप लगाते हुए आक्रोश जताया। वहीं दूसरी ओर सीओ राजकिशोर साह ने महिलाओं के इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे प्रशासनिक कार्रवाई पर दबाव बनाने की सोची-समझी साजिश करार दिया है। मामले का नेतृत्व कर रहीं शीला देवी सहित अन्य महिलाओं ने बताया कि मौजा बाराकोला स्थित खाता संख्या 78, खेसरा संख्या-1047 की करीब डेढ़ एकड़ गैरमजरुआ भूमि में से 6-6 डिसमिल जमीन का परचा निर्गत करने का आश्वासन दिया गया था।

आरोप है कि इस एवज में 9 पीड़ित महिलाओं से कुल 9 लाख रुपये ले लिए गए। महिलाओं का कहना है कि उन्होंने मजदूरी और कर्ज लेकर यह राशि जुटाई थी। अब न तो उन्हें जमीन की बंदोबस्ती मिल रही है और न ही पैसे वापस किए जा रहे हैं। इस मामले पर चकाई सीओ राजकिशोर शाह ने कहा कि उक्त जमीन पर लोक शिकायत के आधार पर अतिक्रमण वाद की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसी दौरान मामला सिविल कोर्ट चला गया। जहां से न्यायालय ने सुनवाई लंबित रहने तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। सीओ ने स्पष्ट किया कि अंचल प्रशासन अदालत के आदेश से बंधा हुआ है। उन्होंने पैसों के लेन-देन के आरोप को पूरी तरह निराधार बताते हुए कहा कि कुछ लोगों के बहकावे में आकर महिलाएं गलत आरोप लगाकर दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं। मौके पर शीला देवी, झलकी देवी, शांति देवी, कमली देवी, रेशमी देवी, पोदीना देवी, मंजू देवी, घुटरी दास और रधिया देवी आदि मौजूद थीं।

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