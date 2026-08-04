Jamui News: बाइक के आमने-सामने टक्कर में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल
Jamui News: बाइक के आमने-सामने टक्कर में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल बाइक के आमने-सामने टक्कर में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल
Jamui News: सोनो। निज संवाददाता दो बाइक के आमने-सामने टक्कर में दोनों बाइक सवार युवक घायल हो गया। घटना चरकापत्थर थाना क्षेत्र के मोहनाडीह गांव के समीप की बताई गई है। दोनों बाइकों की टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बाइक सवार सड़क पर दूर बिखर गए। दुर्घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर जुट गए और घटना की सूचना पुलिस को दी। घायलों में करहरी गांव निवासी सामिद अंसारी के 20 वर्षीय पुत्र आदिल अंसारी व मदीन अंसारी 18 वर्षीय पुत्र शहादत अंसारी शामिल हैं। घटना के संबंध में बताया जाता है कि आदिल करहरी में ट्यूशन पढ़कर घर लौट रहा था, जबकि शहादत अंसारी बच्चों को बाइक से घुमाने के लिए निकला था।
मोहनाडीह के समीप दोनों मोटरसाइकिलें आमने-सामने टकरा गईं, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही चरकापत्थर डायल-112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। टीम में एएसआई विकास कुमार, कांस्टेबल नीरज कुमार एवं कांस्टेबल रूपा कुमारी शामिल थे। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। यहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की नाजुक स्थिति को देखते हुए बेहतर उपचार के लिए रेफर कर दिया है। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद कुछ देर तक सड़क पर आवागमन भी प्रभावित रहा।
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