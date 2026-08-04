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Jamui News: दुकान खाली करने को कहने पर किराएदार द्वारा मारपीट व दस लाख रंगदारी की मांग का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमुई
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Jamui News: झाझा में एक शिक्षिका निशा भारती ने अपने किरायेदार पर मारपीट, जातिसूचक शब्दों का प्रयोग और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। किरायेदार ने दुकान खाली करने के लिए कहने पर 14 मई को हमला किया और दस लाख रुपये रंगदारी की मांग की। मामला थाने में दर्ज किया गया है।

Jamui News: दुकान खाली करने को कहने पर किराएदार द्वारा मारपीट व दस लाख रंगदारी की मांग का आरोप

Jamui News: झाझा । निज संवाददाता दुकान खाली करने को कहने पर किराएदार द्वारा मारपीट करने,जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने,जान मार देने की धमकी देने एवं दस लाख रुपए रंगदारी मांगे जाने आदि के आरोप का एक मामला थाना में दर्ज हुआ है। इस संबंध में झाझा नप क्षेत्र के हेलाजोत निवासी आवेदिका निशा भारती,जो कि चकाई प्रखंड की एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका बताई जाती है,ने थाना में थाना में दिए आवेदन में बताया है कि वह हेलाजोत में अपने पिता के साथ रहती है। आरोप लगाया है कि स्थानीय पिपराडीह निवासी सुनील कुमार उसके मकान में अपनी दवा दुकान खोले हुए है जिसका एग्रीमेंट 2025 में ही समाप्त हो गया था।

मकान की मरम्मती को लेकर उसे दुकान खाली करने के लिए कई बार कहने पर भी दुकान खाली नही किया गया। बकौल आवेदिका,बीती 14 मई को पुन: उक्त बावत निवेदन करने आरोपित ने उसके साथ मारपीट कर गाली गलौज किया। आवेदिका का यह भी आरोप है कि आरोपित ने उसे स्कूल जाने के दौरान जान से मार देने की धमकी के अलावा दस लाख रुपए रंगदारी भी मांगा। बताया कि बीते जनवरी माह में भी गाली गलौज,मारपीट और जान मारने की धमकी आरोपित के द्वारा दिया गया था।

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