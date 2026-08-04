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Jamui News: गिद्धौर में टीबी मुक्त भारत की ओर कदम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमुई
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Jamui News: गिद्धौर में सोमवार को राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत विशेष शिविर आयोजित किया गया, जिसमें टीबी मरीजों को पोषण किट वितरित की गई। डॉक्टर ने बताया कि सरकार मरीजों को 1000 रुपये प्रति माह की पोषण सहायता देती है। सरकार ने लक्षण दिखने पर जांच कराने की अपील की है।

Jamui News: गिद्धौर में टीबी मुक्त भारत की ओर कदम

Jamui News: गिद्धौर । निज संवाददाता राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सोमवार को दिग्विजय सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गिद्धौर में विशेष शिविर आयोजित किया गया। इसमें टीबी मरीजों के बीच पोषण किट वितरित किया गया। शिविर में मरीजों को आटा, चावल, मसूर दाल, सोयाबीन, आयोडीन युक्त नमक सहित पोषक सामग्री दी गई। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. नरोत्तम कुमार सिंह ने बताया कि सरकार उपचार के दौरान मरीजों को प्रति माह 1000 रुपये की पोषण सहायता भी देती है। ताकि दवा के साथ सही पोषण से मरीज जल्दी स्वस्थ हों और बीमारी की चेन टूटे। उन्होंने कहा कि 03 जुलाई से 14 अगस्त तक विशेष स्क्रीनिंग अभियान चल रहा है।

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इसमें 02 सप्ताह से अधिक खांसी, वजन घटना, बुखार जैसे लक्षण वालों की नि:शुल्क जांच की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की अपील है कि लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराएं। समय पर इलाज से टीबी पूरी तरह ठीक हो जाती है। मौके पर स्वास्थ्य प्रबंधक प्रियंका राव, बीसीएम निधि कुमार, एसटीएस मनोज ठाकुर, मुकेश कुमार के अलावे कई स्वास्थ्य कर्मी मौके पर मौजूद थे।

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