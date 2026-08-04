Jamui News: इंडियन कोबरा घर में घुसा, सफल रेस्क्यू के बाद ग्रामीणों को राहत
Jamui News: झाझा के तेलियाडीह गांव में एक विषैले भारतीय नाग का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। नाग शुभोद यादव के घर में घुस गया था, जिससे लोग दहशत में थे। वन विभाग की टीम ने उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और रेस्क्यू टीम की सराहना की।
Jamui News: झाझा । निज संवाददाता जमुई वन प्रमंडल के झाझा वन प्रक्षेत्र के अंतर्गत मंगलवार को तेलियाडीह गांव में एक विषैले भारतीय नाग (इंडियन कोबरा) का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। बताया जाता है कि उक्त नाग गांववासी शुभोद यादव के घर में घुस गया था जिससे परिवार और आसपास के लोग खासे दहशत में आ गए थे। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। फॉरेस्टर आर्यन राज के नेतृत्व में बर्ड गाइड एवं स्नेक रेस्क्यूअर संदीप कुमार व बर्ड गाइड श्यामसुंदर यादव ने सावधानी और कुशलता के साथ विषैले नाग का सफल रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के बाद वन्यजीव संरक्षण के नियमों का पालन करते हुए नाग को उसके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ दिया गया। नाग के रेस्क्यू अभियान की सफलता पर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और वन विभाग की टीम की सराहना की। रेस्क्यू टीम में वनपाल आर्यन राज तथा बर्ड गाइड सह स्नेक रेस्क्यूअर संदीप कुमार,श्यामसुंदर यादव शामिल थे.
सांप दिखे तो मारें नहीं,तत्काल वन विभाग को सूचना दें:
वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी घर या आसपास सांप दिखाई दे तो घबराएं या डरे नहीं,अथवा न ही उसे मारने का प्रयास करें। इसके बजाय तुरंत वन विभाग या प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम को सूचना दें,ताकि मानव और वन्यजीव दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
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