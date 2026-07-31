Jamui News: हिजाब हटाने और फीस को लेकर छात्राओं का हंगामा
Jamui News: हिजाब हटाने और फीस को लेकर छात्राओं का हंगामा हिजाब हटाने और फीस को लेकर छात्राओं का हंगामाहिजाब हटाने और फीस को लेकर छात्राओं का हंगामा
Jamui News: जमुई। हिन्दुस्तान प्रतिनिधि जमुई के खैरा प्रखंड के गरही स्थित 2 उच्च विद्यालय में छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। छात्राओं और उनके अभिभावकों ने विद्यालय की प्राचार्य पर गंभीर आरोप लगाए। छात्राओं का आरोप है कि विद्यालय की प्राचार्य नंदनी मैडम उन्हें चेहरे से हिजाब हटाकर विद्यालय आने के लिए कहती हैं। छात्राओं का कहना है कि यदि वे हिजाब पहनकर स्कूल आती हैं तो उन्हें पढ़ाई करने से मना किया जाता है। इस मामले को लेकर विद्यालय पहुंचे अभिभावकों ने भी नाराजगी जताते हुए विरोध दर्ज कराया।
छात्राओं के आरोप
छात्राओं ने आरोप लगाया कि प्राचार्य कई बार उनके साथ अभद्र व्यवहार करती हैं और विरोध करने पर हाथ भी उठाती हैं।
फीस वसूली में धोखाधड़ी
विद्यालय की 11वीं और 12वीं कक्षा की छात्राओं ने फीस वसूली को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि नामांकन एवं अन्य मदों में 1,200 रुपये लिए जाते हैं, जबकि रसीद केवल 800 रुपये की दी जाती है। छात्राओं के अनुसार विद्यालय में 11वीं और 12वीं कक्षा में लगभग 30 छात्राएं अध्ययनरत हैं। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि 20 रुपये का बनने वाला पहचान पत्र (आईडी कार्ड) 80 रुपये लेकर दिया जाता है। जिला शिक्षा पदाधिकारी धनंजय कुमार पासवान ने बताया कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के तहत छात्रों की टैबलेट से फोटो ली जाती है। इसी प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों द्वारा छात्रों से मास्क या हिजाब कुछ समय के लिए हटाने को कहा जाता है, ताकि फोटो स्पष्ट रूप से ली जा सके। उन्होंने कहा कि फीस में अधिक राशि लेने और अन्य आरोपों की शिकायत भी मिली है। पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जांच रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
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