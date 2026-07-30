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Jamui News: गिद्धौर में कांवरिया सेवा शिविर शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमुई
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Jamui News: गिद्धौर में कांवरिया सेवा शिविर शुरू

Jamui News: गिद्धौर । निज संवाददाता गिद्धौर में श्रावणी मेला को लेकर कांवरियों की सुविधा के लिए उत्क्त्रमित मध्य विद्यालय बन्झुलिया के निकट कांवरिया सेवा शिविर एवं स्वास्थ्य कैम्प की शुरुआत की गयी। इस कैंप में श्रद्धालुओं को प्राथमिक उपचार, दवाएं और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, शिविर में बैनर पोस्टर के जरिए सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन का संदेश भी दिया गया है। इधर बीडीओ ई.सुनील कुमार ने कहा कि श्रावणी मेला में दूर-दराज से आने वाले कांवरियों की सुविधा हमारी प्राथमिकता में है। इस स्वास्थ्य कैम्प के जरिए रास्ते में बीमार पड़ने वाले श्रद्धालुओं को तुरंत चिकित्सकीय सहायता मिल सकेगी। प्रशासन 24 घंटे कांवरिया की सेवा हेतु तत्पर है।

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