Jamui News: बालिकाएं सीखेंगी आत्मरक्षा के हुनर, 77 कराटे प्रशिक्षकों का होगा चयन
Jamui News: जमुई में 2026-27 के लिए 17 उच्च माध्यमिक विद्यालयों की 50 बालिकाओं को रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए 77 कराटे प्रशिक्षकों का चयन किया जाएगा, जो प्रति दिन 2 घंटे सिखाएंगे और 350 रुपये मानदेय मिलेगा। आवेदन 08 अगस्त तक किए जा सकते हैं।
Jamui News: जमुई । नगर प्रतिनिधि पी एम श्री विद्यालय अंतर्गत द्वितीय वर्ष 2026-27 में जिले के 17 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक की न्यूनतम 50 बालिकाओं को रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा।जिला कार्यक्त्रम पदाधिकारी की माने तो प्रशिक्षण के लिए कुल 77 कराटे प्रशिक्षकों का चयन किया जाना है। राजकीय सामान्य अवकाश छोड़कर प्रशिक्षण विद्यालय अवधि में प्रतिदिन न्यूनतम 2 घंटे दिया जाएगा। चयनित प्रशिक्षकों को 350 रु प्रतिदिन मानदेय भी मिलेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 08 अगस्त रखी गई है। बताया गया है कि,इच्छुक अभ्यर्थी अपना बायोडाटा एवं आवश्यक प्रमाण-पत्र बंद लिफाफे में 08 अगस्त तक जिला कार्यक्त्रम पदाधिकारी कार्यालय, जमुई में जमा कर सकते हैं।
कराटे योग्यत ब्लैक बेल्ट अनिवार्य होगा। साथ ही शैक्षणिक योग्यता स्नातक या समकक्ष, उम्र सीमा 21 से 35 वर्ष है ।इसके अलावा कराटे प्रशिक्षण में न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव अनिवार्य रखा गया है।
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