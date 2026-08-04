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Jamui News: बरनवाल महिला समिति द्वारा सावन महोत्सव का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमुई
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Jamui News: बरनवाल महिला समिति द्वारा सावन महोत्सव का आयोजन

Jamui News: जमुई । एक प्रतिनिधि जमुई के महावीर वाटिका में बरनवाल महिला समिति के द्वारा सावन महोत्सव का आयोजन किया गया। आयोजन में सैकड़ो की संख्या में महिलाओं की उपस्थिति रही। वही कार्यक्रम में बच्चों एवं महिलाओं द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम देर रात्रि तक चलता रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता जमुई महिला जिलाध्यक्ष पूनम बारवाल के द्वारा किया गया। समिति के सभी पदाधिकारी के बीच कार्यक्रम सफलतापुर्वक संपन्न हुई। कार्यक्रम में संगठन प्रभारी पम्मी बरनवाल, बेबी बरनवाल, रानी बरनवाल, रत्ना बर्णवाल, अमृता बरनवाल, मोनी बर्णवाल, रेनु बर्णवाल, मनिता बर्णवाल एवं सभी समिति के सदस्य उपस्थित थे।

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