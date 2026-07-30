Jamui News: श्रावणी मेला को ले विभिन्न स्टेशनों पर ट्रेनों का ठहराव गी।
Jamui News: श्रावणी मेला को ले विभिन्न स्टेशनों पर ट्रेनों का ठहराव श्रावणी मेला को ले विभिन्न स्टेशनों पर ट्रेनों का ठहराव श्रावणी मेला को ले विभिन्न स्टेशनों प
Jamui News: झाझा,निज संवाददाता श्रावणी मेला के दौरान विभिन्न स्टेशनों के श्रद्धालुओं की सुविधा को ले रेलवे दानापुर मंडल के फतुहा,हरदास बीघा,खुसरूपुर, करौटा,अथमलगोला,मनकठा एवं गांधी हाल्ट/स्टेशनों पर निम्नलिखित ट्रेनों का 30.07.2026 से 28.08.2026 तक अस्थायी ठहराव प्रदान किया गया है। उक्त जानकारी पूमरे के सीपीआरओ सरस्वती चंद्र ने दी है।
ट्रेनों की सूची
1. गाड़ी सं. 13402 दानापुर-भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस सायं 5.18/5.20 बजे हरदास बीघा तथा 5.23/5.25 बजे खुसरूपुर रुकेगी।
2. गाड़ी सं. 13401 भागलपुर-दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस सुबह 09.57/09.59 बजे खुसरूपुर तथा 10.02/10.04 बजे हरदास बीघा रुकेगी।
3. गाड़ी सं. 13332 पटना-धनबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस सुबह 08.53/08.55 बजे फतुहा तथा 09.38/09.40 बजे अथमलगोला स्टेशन पर रुकेगी।
4. गाड़ी सं. 13331 धनबाद-पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस अपराह्न 03.04/03.06 बजे अथमलगोला तथा 03.42/03.44 बजे फतुहा रुकेगी।
5. गाड़ी सं. 18183 टाटा-बक्सर एक्सप्रेस सायं 05.34/05.36 बजे अथमलगोला तथा 05.51/05.53 बजे करौटा स्टेशन पर रुकेगी।
6. गाड़ी सं. 18184 बक्सर-टाटा एक्सप्रेस सुबह 06.49/06.51 बजे करौटा तथा 07.08/07.10 बजे अथमलगोला स्टेशन पर रुकेगी।
7. गाड़ी सं. 13287 दुर्ग-आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस तड़के 04.11/04.13 बजे मनकठा स्टेशन पर रुकेगी।
8. गाड़ी सं. 13288 आरा-दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस रात 10.37/10.39 बजे मनकठा स्टेशन पर रुकेगी।
9. गाड़ी सं 13419 भागलपुर-मुजफ्फरपुर जनसेवा एक्सप्रेस अपराह्न 04.38/04.40 बजे मनकठा स्टेशन पर रुकेगी।
10. गाड़ी सं 13420 मुजफ्फरपुर-भागलपुर जनसेवा एक्सप्रेस तड़के 02.35/02.37 बजे मनकठा स्टेशन पर रुकेगी।
11. गाड़ी सं. 13235 साहिबगंज-दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस शाम 07.53/07.55 बजे मनकठा स्टेशन पर रुकेगी।
12. गाड़ी सं. 13236 दानापुर-साहिबगंज इंटरसिटी एक्सप्रेस सुबह 08.08/08.10 बजे मनकठा स्टेशन पर रुकेगी।
13. गाड़ी सं. 03235 साहिबगंज-दानापुर स्पेशल शाम 07.53/07.55 बजे मनकठा स्टेशन पर रुकेगी।
14. गाड़ी सं. 03236 दानापुर-साहिबगंज स्पेशल सुबह 08.08/08.10 बजे मनकठा स्टेशन पर रुकेगी।
15. गाड़ी सं. 13019 हावड़ा-काठगोदाम बाघ एक्सप्रेस सुबह 05.35/05.37 बजे मनकठा स्टेशन पर रुकेगी।
16. गाड़ी सं. 13020 काठगोदाम-हावड़ा बाघ एक्सप्रेस रात 00.30/00.32 बजे मनकठा स्टेशन पर रुकेगी।
शराब के नशे में हो-हल्ला करता युवक धराया
झाझा,नि.सं.
शराब सेवन का एक बेखौफ आरोपी द्वारा थाना गेट के समीप ही शराब के नशे में हो-हल्ला करने का एक मामला सामने आया है। हालांकि उसी वक्त क्षेत्र भ्रमण कर थाना लौटी एसआई मीनू कुमारी ने थाना के सामने सड़क पर हो-हल्ला सुनने पर गाड़ी रोककर जब उसकी खैरियत ली तो वह शराब के नशे में मस्त मिला। बाद में जांच में भी उसके शराब पिए होने की पुष्टि हो जाने पर उसे हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के अनुसार धराए आरोपित का नाम विमल रविदास,साकिन करहरा है।
महिला से अभद्रता मामले में मुखिया पुत्र गिरफ्तार
झाझा,नि.सं.
एक महिला संग आपत्तिजनक हरकतें करने के आरोप में पुलिस ने झाझा प्रखंड की एक पंचायत की मुखिया के पुत्र को गिरफ्तार कर लिए जाने की जानकारी दी है। थानाध्यक्ष ने बताया कि बीते सोमवार की उक्त घटना में पीड़ित महिला ने एक आवेदन दिया था। बताया कि उसी आवेदन के आधार पर आरोपित सुभाष कुमार नामक युवक को गिरफ्तार कर अग्रेतर कार्रवाई को न्यायालय भेज दिया गया था।
दुष्कर्म का आरोपी धराया
झाझा,
झाझा पुलिस ने दुष्कर्म मामले के एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिए जाने की जानकारी दी है। थानाध्यक्ष ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि धराया आरोपित रतन कुमार राय झाझा थाना के अमकोलिया गांव का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि एक दुष्कर्म मामले में आरोपित उक्त युवक की काफी दिनों से तलाश थी।
सामान्य प्रश्न
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