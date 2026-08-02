Jamui News: सिकंदरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 26 मवेशियों से भरा ट्रक जब्त सिकंदरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 26 मवेशियों से भरा ट्रक जब्त

Jamui News: सिकंदरा। निज प्रतिनिधि सिकंदरा थाना की पुलिस ने पशु तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत शुक्रवार की देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए क्रूरता पूर्वक ले जाए जा रहे 26 मवेशियों से लदे एक ट्रक को जब्त कर लिया। पुलिस ने मौके से दो कथित पशु तस्कर को भी गिरफ्तार किया।

पुलिस की कार्रवाई थानाध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने वाहन जांच अभियान चलाया। इसी दौरान एक संदिग्ध ट्रक को रोककर उसकी तलाशी ली गई। जांच के दौरान ट्रक में पशु क्रूरता अधिनियम का उल्लंघन करते हुए अत्यंत अमानवीय तरीके से कुल 26 मवेशियों को ठूंस-ठूंस कर ले जाया जा रहा था। जब्त किए गए मवेशियों में 23 गाय, दो बैल तथा एक सांढ़ शामिल हैं। मौके से पुलिस ने बरबीघा थाना क्षेत्र के कुटौत गांव निवासी शिव कुमार (पिता-अनिल राम) तथा सिरारी थाना क्षेत्र के पिंडशरीफ गांव निवासी मो फिरोज (पिता-मो तसलीम) को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के खिलाफ पशु तस्करी एवं पशु क्रूरता से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

मवेशियों का संरक्षण थानाध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि बरामद सभी मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर भेजने की व्यवस्था की गई है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि सिकंदरा पुलिस द्वारा पशु तस्करी के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इस तरह के अवैध कारोबार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

साईबर अपराध एवं डिजिटल अरेस्ट तथा नशा मुक्ति से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम का संचालन

झाझा, नगर संवाददाता

साईबर अपराध एवं डिजिटल अरेस्ट तथा नशा मुक्ति से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम संचालन विभिन्न विद्यालयों में किया गया।

बिहार शिक्षा परियोजना, जमुई के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्राशि एवं समग्र शिक्षा नितेश कुमार द्वारा इस विषय को लेकर जारी निर्देश के तहत साईबर अपराध एवं डिजिटल अरेस्ट तथा नशा मुक्ति से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम संचालन करना था। जिला प्रशासन द्वारा विद्यालय में नामांकित / अध्ययनरत सभी बच्चों को साईवर अपराध एवं डिजिटल अरेस्ट के संबंध जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराने का निर्णय लिया गया था जिसमें साइबर अपराध तथा डिजिटल अरेस्ट जैसे साईबर फ्रॉड के तरीकों से अवगत कराते हुए वित्तीय अपराधों से बचने के उपाय की जानकारी दी गई। जमुई जिलांतर्गत सभी प्रारंभिक / माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत सुरक्षित शनिवार की बार्षिक सारणी के अनुसार कार्यक्रम आयोजित कराते हुए अपराहन 3:00 बजे से सभी विद्यालयों में साईवर अपराध एवं डिजिटल अरेस्ट तथा नशा मुक्ति से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें विद्यालय में नामांकित/अध्ययनरत सभी बच्चों को साइबर अपराध तथा डिजिटल अरेस्ट के बारे में जानकारी, इसके दुष्प्रभाव एवं इससे बचने के उपाय से अवगत कराते हुए व्हाट्सऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का फोटोग्राफ्स ग्रुप में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने को कहा गया है।

उमवि तिलवरिया में अर्ध निर्मित शौचालय भवन के निर्माण की मांग को लेकर बच्चों ने किया प्रदर्शन

फोटो-03- उमवि तिलवरिया में अर्धनिर्मित शौचालय भवन को पूरा करने की मांग को लेकर प्रर्दशन करते स्कूल के बच्चे

फोटो-04- स्कूल परिसर में अधूरा पड़ा शौचालय

झाझा, नगर संवाददाता

उमवि तिलवरिया में अर्ध निर्मित शौचालय भवन के निर्माण की मांग को लेकर बच्चों ने प्रदर्शन किया। एक तरफ बिहार सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुधारने और विद्यालयों में शत-प्रतिशत उपस्थिति का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ धरातल पर बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव देखने को मिला है। ताज़ा मामला झाझा प्रखंड के पैरगाहा पंचायत स्थित उमवि तिलवरिया का है। जहां शौचालय की सुविधा न होने के कारण छात्र-छात्राओं और शिक्षकों को भारी फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालय में आठवीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। बड़ी बच्चियों के लिए बिना शौचालय के स्कूल आना एक बड़ी चुनौती बन गया है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि लोक-लज्जा और असुविधा के कारण कई अभिभावकों ने अपनी बड़ी बेटियों को विद्यालय भेजना ही बंद कर दिया है।

अधूरा निर्माण और व्यवस्थागत दोष स्थानीय लोगों और शिक्षकों का कहना है कि ऐसा नहीं है कि सरकार की ओर से राशि जारी नहीं की गई, बल्कि यह सीधे तौर पर व्यवस्थागत दोष और संवेदक (ठेकेदार) की लापरवाही का मामला है। लगभग एक वर्ष पूर्व पुराने शौचालय को तोड़कर नई टंकी बनाई गई और बगल में करीब 8 फीट उंची दीवार खड़ी करके काम अधूरा छोड़ दिया गया। आज स्थिति यह है कि वह निर्माण किसी भी कोण से शौचालय नजर नहीं आता। आधा-अधूरा ढ़ांचा खड़ा कर संवेदक गायब है।

शिक्षकों के सामने वेतन कटने का डर, खुले में जाने को मजबूर बच्चे

एक तरफ शिक्षा विभाग का सख्त निर्देश है कि समय पर विद्यालय में उपस्थित रहें और बाहर जाने पर वेतन कटौती की कार्रवाई होगी, वहीं दूसरी तरफ तिलवरिया विद्यालय के शिक्षक इस उधेड़बुन में हैं कि आखिर वे जाएं तो कहां जाएं? खुले में शौच से मुक्त घोषित हो चुके जमुई जिले में इस विद्यालय के छोटे-छोटे बच्चे और महिला शिक्षिकाएं खुले में जाने को विवश हैं। विद्यालय के शिक्षक संफुल यादव, शंभू यादव और सुशील मरांडी ने बताया कि शौचालय न होने से पठन-पाठन का माहौल बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।

बाल संसद ने उठाई आवाज, अधिकारियों से गुहार

इस गंभीर मुद्दे पर विद्यालय की कशिश कुमारी (कक्षा 8), पूनम कुमारी (कक्षा 7) और सोनम कुमारी (कक्षा 7) ने संयुक्त रूप से कहा कि जब सरकार खुले में शौच पर प्रतिबंध लगा चुकी है और जिले को ओडीएफ घोषित कर चुकी है, तो फिर उनके स्कूल में शौचालय का निर्माण पूरा क्यों नहीं कराया जा रहा है ?

छात्राओं और शिक्षकों ने जिला शिक्षा अधिकारी, जमुई के डीएम और राज्य के शिक्षा मंत्री से गुहार लगाई है कि इस अधूरे पड़े शौचालय का निर्माण अविलंब पूरा कराया जाए, ताकि बच्चियां निर्भीक होकर पुन: अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। इस संबंध में समग्र शिक्षा अभियान जमुई में कार्यरत बीएसईआडीसी के कनीय अभियंता धीरज कुमार से संपर्क का प्रयास विफल जाने और फोन रिसीव नहीं करने के कारण उनका मंतव्य नहीं लिया जा सका।

पंचायत परिसीमन को लेकर होने लगी चर्चाएं, बढ़ सकती है पंचायत की संख्या

वर्ष 2011 के जनगणना के प्रकाशित आंकड़े के आधार पर किया जाएगा ग्राम पंचायत का परिसीमन

नए परिसीमन के बाद कई पंचायतों के बदल जाएगा नाम और भूगोल

लक्ष्मीपुर। निज संवाददाता

बिहार पंचायत राज अधिनियम के आदेशानुसार ग्राम पंचायत के नए परिसीमन का आदेश दिए गए हैं। जिससे पंचायत के घोषित चुनाव की तिथि बढ़ने से इंकार नहीं किया जा सकता है। चुनाव तिथि की घोषणा के बाद वर्तमान और भावी पंचायत प्रत्याशी आरक्षण रोस्टर को लेकर परेशान थे। वर्तमान पंचायत प्रतिनिधि अपनी सुविधानुसार रोस्टर की बात करते तो भावी अपने अनुसार। अब जब नए ग्राम पंचायत परिसीमन का आदेश सामने आए हैं तो पंचायत प्रतिनिधि और आम जन तरह-तरह के कयास लगाना शुरू कर दिए हैं। लेकिन सरकार का यह भी आदेश है कि ग्राम पंचायत का नए परिसीमन वर्ष 2011 के जनगणना के प्रकाशित आंकड़े के अनुसार होगा। वर्तमान में लक्ष्मीपुर प्रखंड में कुल तेरह पंचायत हैं। नए परिसीमन के बाद इस संख्या में इजाफा होने से इंकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही जिस प्रकार के दिशा निर्देश सरकार ने जारी किया है। उससे पंचायतों के नाम और भूगोल भी बदलने की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है। चूंकि परिसीमन में प्राकृतिक सीमाएं के बाद सड़क, नदी को चिन्हित किया जाएगा। ग्राम पंचायत क्षेत्र का निर्धारण उत्तर पश्चिम से होगा जिसका समापन दक्षिण पूर्व में होगा।

जिला परिषद की स्थाई समिति-"वित्त योजना एवं अंकेक्षण कमिटी" के सदस्य ने लगाई गुहार

फोटो-05-मीडिया को संबोधित करते जिला पार्षद प्रतिनिधि राकेश सिंह एवं जिला पार्षद धर्मदेव यादव

झाझा, नगर संवाददाता

जिला परिषद की स्थाई समिति-"वित्त योजना एवं अंकेक्षण कमिटी" के सदस्य जिला पार्षद धर्मदेव यादव एवं जिला पार्षद प्रतिनिधि राकेश कुमार सिंह ने गुहार लगाई है। जिला प्रशासन को तत्काल हस्तक्षेप कर जिला परिषद की झाझा स्थित तमाम जमीनों को संरक्षित किए जाने की दिशा में कार्यवाही किये जाने की मांग की है। ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा है कि झाझा (नावाडीह ) स्थित जिला परिषद् ,जमुई की कई जमीनों पर नगर परिषद् के द्वारा अवैध कब्जा जमा लिया गया है। कब्जा जमाने के क्रम में जिला परिषद के द्वारा निर्माण कार्यों को बाधित करने के लिए कोर्ट को भी गुमराह किया गया है। मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि 'भूमि अर्जन अधिनियम-1894' के तहत बिहार पंचायत राज अधिनियम में जिला परिषद के लिए नगर और गांव में जमीनें आवंटित हैं, जिस पर जिला परिषद दुकान, मॉल, कम्यूनिटी हॉल, मैरेज हॉल बनाकर तथा ऑटो/ बस स्टैंड संचालित कर जिला परिषद् चलाने के लिए अपनी आय बढ़ाती हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्णय अनुसार पूरे बिहार में जिला परिषद् के द्वारा शहरों में आवंटित जमीन पर सुचारू रूप से निर्माण कार्य करवा कर जिला परिषद अपनी आय बढ़ा रही हैं। लेकिन, झाझा नगर परिषद् झाझा स्थित जिला परिषद् की जमीन पर अवैध कब्जा जमाए बैठे हैं। नगर परिषद् अध्यक्ष ने 2010 में हाईकोर्ट में रिट याचिका के द्वारा कई तरह की सूचना डालकर जिला परिषद्, जमुई के निर्माण कार्यों को लटकाए रखा। माननीय हाईकोर्ट ने जिला परिषद् को पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए दुकानों के निर्माण और बंदोबस्ती के अधिकार को पूर्ण स्वीकृति दी। माननीय हाईकोर्ट ने नगर परिषद् को वैकल्पिक जगह तलाश कर ट्रांसपोर्टिंग अथॉरिटी से परमिशन लेकर ऑटो/बस स्टैंड चलाने का निर्देश दिया तथा जिला प्रशासन को निर्देशित किया कि यदि संभव हो, तो प्रसंगाधीन स्टैंड से यात्रीगण के आवागमन को बहाल रखने के उद्देश्य से जिला परिषद् की जमीन पर स्टैंड संचालित करते हुए स्वयं के स्तर से टोल टैक्स वसूलकर जिला परिषद को जमीन का भाड़ा देना सुनिश्चित करें। नगर परिषद झाझा के मुख्य पार्षद संजय यादव ने आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यदि जिला परिषद सदस्य धर्मदेव यादव नगर परिषद पर आरोप लगाते हैं तो डीडीसी से उन्हें पूछना चाहिए था।