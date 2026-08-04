Jamui News: पुलिस के धमकने पर बालू गिराकर ट्रैक्टर चालक हुआ फरार,ट्रैक्टर जब्त
Jamui News: झाझा में पुलिस ने अवैध बालू उठाव के खिलाफ कार्रवाई में एक ट्रैक्टर जब्त किया है। चालक और मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने सूचना के आधार पर गश्ती करते समय ये कार्रवाई की, लेकिन चालक पुलिस को देखकर फरार हो गया। कानूनी कार्रवाई जारी है।
Jamui News: झाझा । निज संवाददाता अवैध बालू उठाव के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक ट्रैक्टर को जब्त किया है। साथ ही इस संबंध में उक्त वाहन के चालक व मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुअनि धर्मेंद्र कुमार के ब्यान पर दर्ज आवेदन में बताया गया कि गश्ती के दौरान सूचना प्राप्त हुआ कि बलियाडीह रविदास टोला होते हुए एक बालू लदे ट्रैक्टर टहवा की ओर जा रहा है। सूचना पर रविदास टोला के पास पुलिस पहुंची तो चालक पुलिस को देखकर बालू गिराते हुए वाहन को छोड़कर मौके से फरार हो गया था। थानाध्यक्ष मिंटु कुमार सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज करने के बाद चालक व मालिक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।