Jamui News: पुलिस के धमकने पर बालू गिराकर ट्रैक्टर चालक हुआ फरार,ट्रैक्टर जब्त

Jamui News: झाझा । निज संवाददाता अवैध बालू उठाव के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक ट्रैक्टर को जब्त किया है। साथ ही इस संबंध में उक्त वाहन के चालक व मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुअनि धर्मेंद्र कुमार के ब्यान पर दर्ज आवेदन में बताया गया कि गश्ती के दौरान सूचना प्राप्त हुआ कि बलियाडीह रविदास टोला होते हुए एक बालू लदे ट्रैक्टर टहवा की ओर जा रहा है। सूचना पर रविदास टोला के पास पुलिस पहुंची तो चालक पुलिस को देखकर बालू गिराते हुए वाहन को छोड़कर मौके से फरार हो गया था। थानाध्यक्ष मिंटु कुमार सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज करने के बाद चालक व मालिक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है।