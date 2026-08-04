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Jamui News: दो नवसृजित थाना में एक चालू तो दूसरा निर्माणाधीन,विभाग उदासीन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमुई
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Jamui News: दो नवसृजित थाना में एक चालू तो दूसरा निर्माणाधीन,विभाग उदासीन दो नवसृजित थाना में एक चालू तो दूसरा निर्माणाधीन,विभाग उदासीन

Jamui News: दो नवसृजित थाना में एक चालू तो दूसरा निर्माणाधीन,विभाग उदासीन

Jamui News: लक्ष्मीपुर । निज संवाददाता आमलोगों को विधि व्यवस्था सुलभ उपलब्ध कराने के लिए लक्ष्मीपुर में दो नए थाना का सृजन किया गया। जिसमें एक मोहनपुर और दूसरा दिग्घी पंचायत के शबलपुर। नए थाना के सृजन का उद्येश्य था क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थाई रूप से कायम रहे,नक्सलियों और अपराधियों के गतिविधि पर नियंत्रण बना रहे। नए थाना का सृजन झाझा के जद यू विधायक वर्तमान में परिवहन मंत्री दामोदर रावत के अथक प्रयास से हुआ था, साथ हो लक्ष्मीपुर थाना के पुराने परिसर में नए थाना भवन का निर्माण करने का था, यानि कि लक्ष्मीपुर के तेरह पंचायत में अब तीन थाना होंगे।

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तीनों थाना का टेंडर एक साथ हुआ। जिसमें एक थाना मोहनपुर अपने समय सीमा के तहत तैयार हो एक वर्ष से कार्यरत भी है। जिसके तहत तीन पंचायत काला,ककनचोर और मोहनपुर को शामिल किया गया। लेकिन नवसृजित थाना शबलपुर आज की तिथि में निर्माणाधीन ही है। जिसके निर्माण कार्य के समय सीमा को भी विस्तार किया गया। लेकिन उसका भी शतप्रतिशत अनुपालन संवेदक द्वारा नहीं किया गया। जिसका नतीजा है कि उस क्षेत्र के लोगों को पंद्रह से बीस किलोमीटर की दूरी तय कर थाना पहुंचना पड़ता है। जिसमें समय और पैसे दोनों की क्षति होती है।जहां तक लक्ष्मीपुर थाना के नए भवन का शाबाल है। बनकर तैयार है।कभी भी इसका हो सकता है उद्घाटन।

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