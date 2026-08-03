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Jamui News: विकास योजनाओं की समीक्षा को लेकर विधायक ने की बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमुई
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Jamui News: अलीगंज ₹ निज संवाददाता अलीगंज प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में चल रहे विकास योजनाओं की

Jamui News: विकास योजनाओं की समीक्षा को लेकर विधायक ने की बैठक

Jamui News: अलीगंज ₹ निज संवाददाता अलीगंज प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में चल रहे विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने और उनकी रफ्तार बढ़ाने के लिए स्थानीय विधायक प्रफुल्ल मांझी ,बीडीओ अभिषेक भारती, सीओ दिवाकर रंजन तथा प्रखंड स्तर के संबंधित विभाग पदाधिकारियों के बीच एक बैठक प्रखंड परिसर के अंबेडकर भवन में आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में चल रही प्रमुख सरकारी योजनाओं की वर्तमान स्थिति का जायजा लेना और उनके क्रियान्वयन में आ रही किसी भी तरह की बाधाओं को दूर करना था। विधायक ने संबंधित विभाग के सभी कर्मियों से पंचायत में चल रहे योजना से संबंधित जानकारी ली।

ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण की प्रगति और लंबित आवेदनों पर चर्चा हुई। विधायक ने अधिकारियों को योग्य लाभुकों को जल्द से जल्द आवास उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। हर घर नल का जल योजना के तहत जलापूर्ति की स्थिति और पौधारोपण कार्यों की समीक्षा की गई। सबसे ज़्यादा चर्चा बिजलीं पर हुई। आए दिन ग्रामीण क्षेत्रों में बिजलीं की गंभीर समस्या तथा वर्षा नही होने से धान की रोपनी बोरिंग से ही होती है, ऐसे में कम बिजली की आपूर्ति से किसान परेशान हैं। धान खेत सुख गया है। प्रखंड में सृजित रोजगार के अवसर और मजदूरी भुगतान की स्थिति पर बात हुई। बैठक के दौरान, विधायक ने विकास कार्यों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। किसी भी स्तर पर लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ​उन्होंने पदाधिकारियों को विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। विधायक ने अधिकारियों को नियमित रूप से क्षेत्र का दौरा करने और जनता की समस्याओं का समाधान करने का सुझाव दिया। मौके पर भाजपा जिला नेता नंदकिशोर सिंह, पूर्व जदयू प्रखंड अध्यक्ष शीतल मेहता, धर्मेंद्र कुमार टिंकू, संजय कुमार, चंदन कुशवाहा, मुखिया दिलीप रावत मुखिया प्रतिनिधि,मो शमशाद, हम(से) प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र मांझी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे।

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