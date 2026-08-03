Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jamui News: पति ने तीन दिन से लापता पत्नी की खोजबीन की पुलिस से लगाई गुहार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमुई
Follow us on Google News
share

Jamui News: चकाई के चंद्रमंडीह थाना क्षेत्र के घुटवे गांव से मानसिक अस्वस्थ महिला चंद्रमा देवी लापता हो गई हैं। उनके पति, सूरजदेव सिंह ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। चंद्रमा देवी 31 जुलाई को घर से गई थी और अब तक उनका कोई पता नहीं चला है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

Jamui News: पति ने तीन दिन से लापता पत्नी की खोजबीन की पुलिस से लगाई गुहार

Jamui News: चकाई । निज प्रतिनिधि चंद्रमंडीह थाना क्षेत्र के घुटवे गांव से एक मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने का मामला सामने आया है। इस संबंध में लापता महिला चंद्रमा देवी के पति सुरजदेव सिंह ने चंद्रमंडीह थाने में आवेदन देकर पुलिस से महिला की खोजबीन की गुहार लगाई है। पति सूरजदेव सिंह ने बताया कि वह परिवार के पालन-पोषण के लिए देवघर जाकर मजदूरी का काम करता है। पत्नी का मानसिक रूप से स्वस्थ्य रहने के कारण वह खुद ही उसकी देख-रेख करता था। मजदूरी के सिलसिले में बाहर रहने के दौरान पत्नी चन्द्रमा देवी अपने छोटे बच्चे को घर पर ही छोड़कर बीते 31 जुलाई की दोपहर लगभग 2 बजे से घर से अचानक कहीं चली गई हैं।

ये भी पढ़ें:Shahjahnpur News: महिला लापता, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज

उसके घर पर नहीं रहने की सूचना मिलते ही वह काम छोड़कर गांव पहुंचा और रिश्तेदारों व संभावित जगहों पर काफी खोजबीन की, लेकिन महिला का कहीं कोई पता नहीं चला। हर तरफ से निराश होने के बाद पीड़ित ने चन्द्रमंडीह थाना में आवेदन देकर अपनी पत्नी की खोजबीन करने और उचित कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई है। चंद्रमंडीह पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jamui News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।