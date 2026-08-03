Jamui News: पति ने तीन दिन से लापता पत्नी की खोजबीन की पुलिस से लगाई गुहार

Jamui News: चकाई । निज प्रतिनिधि चंद्रमंडीह थाना क्षेत्र के घुटवे गांव से एक मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने का मामला सामने आया है। इस संबंध में लापता महिला चंद्रमा देवी के पति सुरजदेव सिंह ने चंद्रमंडीह थाने में आवेदन देकर पुलिस से महिला की खोजबीन की गुहार लगाई है। पति सूरजदेव सिंह ने बताया कि वह परिवार के पालन-पोषण के लिए देवघर जाकर मजदूरी का काम करता है। पत्नी का मानसिक रूप से स्वस्थ्य रहने के कारण वह खुद ही उसकी देख-रेख करता था। मजदूरी के सिलसिले में बाहर रहने के दौरान पत्नी चन्द्रमा देवी अपने छोटे बच्चे को घर पर ही छोड़कर बीते 31 जुलाई की दोपहर लगभग 2 बजे से घर से अचानक कहीं चली गई हैं।