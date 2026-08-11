Jamui News: सावन के दूसरी सोमवारी पर शिव मंदिरों में उमड़ी श्रद्धांलुओं की भीड़

Jamui News: चकाई । निज संवाददाता सावन की दूसरी सोमवारी के अवसर पर चट प्रखंड के सभी शिवालयों में बड़ी संख्या में श्रद्धांलुओं ने पूजा अर्चना के साथ भगवान भोलेनाथ एवं मां पार्वती के भक्ति एवं आस्था के साथ जलाभिषेक किया।इस पावन अवसर पर प्रखंड के सभी शिवालयों महेशवरी, दुलमपुर, सरोंन, करही, बसतपुर, बटपार, नावा डीह, कनूनगो बंगला, माधोपुर, बाशुकीटांड, करनगढ़ शिव पार्वती मंदिरों में अहले सुबह 5 बजे से ही पूजा अर्चना को लेकर मंदिर परिसर में भक्तों का ताँता लगा रहा. शिव भक्त बडे श्रद्धा एवं प्रेम से बाबा भोलेनाथ के मंदिर में शाम 6 बजे तक पूजा अर्चना करते रहे. वहीं इस मौके पर स्थानीय श्रद्धांलुओं ने भगवा वस्त्र पहन कंधे पर कांवर लेकर पवित्र अजय नदी में जल उठाया तथा बाबा नगरिया दूर है जाना जरूर है, बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा है आदि का जयकारा लगाते हुए लगभग साढ़े तीन किलोमीटर पैदल चलकर बिना रुके बिना थके डाक कांवर के रूप में रामचंद्र डीह शिव मंदिर एवं गोला दु:खिया बाबा शिव मंदिर में सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने जल चढ़ाया।एवं