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Jamui News: सड़क दुर्घटना में बाइक सवार मजदूर घायल, डायल 112 की पुलिस ने सदर अस्पताल में कराया भर्ती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमुई
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Jamui News: सड़क दुर्घटना में बाइक सवार मजदूर घायल, डायल 112 की पुलिस ने सदर अस्पताल में कराया भर्ती सड़क दुर्घटना में बाइक सवार मजदूर घायल, डायल 112 की पुलिस ने सद

Jamui News: सड़क दुर्घटना में बाइक सवार मजदूर घायल, डायल 112 की पुलिस ने सदर अस्पताल में कराया भर्ती

Jamui News: जमुई, निज संवाददाता जमुई- मलयपुर मुख्य मार्ग पर खैरमा के पास तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में मजदूर बुरी तरह घायल हो गया। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची डायल 112 की पुलिस टीम द्वारा घायल मजदूर को इलाज के लिए मंगलवार की रात सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर के निगरानी में मजदूर का इलाज किया गया। घायल मजदूर की पहचान लखीसराय जिले के सुरजगढा थाना क्षेत्र अंतर्गत पटेलपुर गांव निवासी गौतम कुमार के रूप में हुई है, जो काफी दिनों से जमुई के हांसडीह में रहकर मजदूरी करता है।

घायल मजदूर की स्थिति

घायल मजदूर ने बताया कि वह बरहट के टेंगहरा गांव मज़दरी करने के लिए गए थे, जहां से काम खत्म होने के बाद दिनेश मिस्त्री के साथ बाइक पर बैठकर हांसडीहआ रहे थे। बाइक की रफ्तार काफी तेज थी और दिनेश मिस्त्री नशे में भी था जिस वजह से खैरमा के पास बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई दुर्घटना के बाद बाइक चला रहे दिनेश मिस्त्री मौके से फरार हो गया। फिलहाल सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मजदूर की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

अज्ञात वाहन के चकमा देने पर तेज रफ्तार बाइक हुई दुर्घटनाग्रस्त, एक युवक हुआ घायल

फोटो-12 : अस्पताल में घायल का इलाज करते चिकित्सक व मौजूद अन्य

जमुई, निज संवाददाता

जमुई- सिकंदरा मुख्य मार्ग पर बलुआडीह गांव के पास अज्ञात वाहन के चकमा देने पर तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में बाइक सवार एक युवक बुरी तरह घायल हो गया। घायल युवक को स्थानीय लोगों की मदद से परिजन द्वारा मंगलवार की रात सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां गंभीर अवस्था में युवक का इलाज किया गया। घायल युवक की पहचान नगर परिषद क्षेत्र के लगमा मुसहरी निवासी घनश्याम मांझी के पुत्र पवन मांझी के रूप में हुई है।

दूसरी दुर्घटना की जानकारी

बताया जाता है कि पवन मांझी अपने ससुराल सिकंदरा के कृपा रामडीह गांव गया था, जहां से वापस अपने घर लगमा मुसहरी लौट रहा था। जैसे ही वह बलुआडीह के पास पहुंचा, इसी दौरान अज्ञात वाहन के चकमा देने पर तेज रफ्तार बाइक असंतुलित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जिससे बाइक सवार पवन मांझी घायल हो गया। फिलहाल पवन मांझी की हालत गंभीर बनी हुई है। सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है।

विशेष: 47 करोड़ की लागत से झाझा में लगेगा रेलवे का सोलर ग्रिड

झाझा रेलवे स्टेशन के करीब पांच स्थानों पर स्थापित होगा कुल 12 एमडब्लूपी क्षमता वाला जमीन आधारित सोलर ग्रिड

क्लीन एनर्जी,ग्रीन एनर्जी की दिशा में रेलवे का बड़ा कदम

जमुई/झाझा, निज संवाददाता

झाझा रेलनगरी के विकास को ले स्वीकृत योजनाओं को सरजमीं पर उतारने का सिलसिला रेलवे ने शायद शुरू कर दिया है। स्वीकृत योजनाओं में ही शामिल झाझा रेलनगरी में सोलर ग्रिड की स्थापना की रेलवे द्वारा कवायद शुरू कर दी गई है। जानकारीनुसार झाझा रेलवे स्टेशन के आसपास के क्षेत्र के पांच स्थानों पर कुल 46 करोड़ 89.60 लाख की लागत से कुलजमा 12 मेगावाट पीक (एमडब्लूपी) क्षमता युक्त जमीन आधारित सोलर ग्रिड स्थापित किया जाएगा। रेल अधिकारियों के अनुसार इसको ले टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं जो अगले माह की 17 तारीख को खुलेंगे। सोलर ग्रिड की स्थापना झाझा में क्लीन एनर्जी,ग्रीन एनर्जी की दिशा में रेलवे का एक बड़ा कदम है। सोलर ग्रिड की कमिशनिंग के जरिए ऊर्जा के मामले में रेलवे काफी कुछ आत्मनिर्भर होगा। साथ ही इसके नतीजे में रेलवे की मौजूदा पारंपरिक ऊर्जा (बिजली) पर निर्भरता काफी हद तक कम हो जाएगी। इस स्वच्छ ऊर्जा की बदौलत जहां एक ओर कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और जो अंतत: देश के 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में भी सकारात्मक योगदान कर सकेगा। तो,वहीं यह पर्यावरण को भी स्वच्छ रखने में भी सहायक होगा। इसके अलावा रेलवे के नजरिए से दूसरी बड़ी बात यह होगी कि उसके ऊर्जा बिल में भी उल्लेखनीय कमी आएगी। यानि,झाझा में रेलवे का पॉवर सप्लाई मद् में होने वाले भारी भरकम खर्च में खासी कमी आ जाएगी। माना जा रहा है कि 12 एमडब्लूपी पॉवर जनरेट होने से इस क्षमता के सहारे रेलवे शायद ट्रैक्शन (टे्रन मूवमेंट) एवं स्टेशन व कॉलोनी आदि की जरूरत को काफी हद तक अपने तई ही पुरा कर सकने की स्थिति में होगी। हालांकि,अधिकारी इस बावत फिलहाल कुछ भी स्पष्ट नहीं करते दिखे। जानकारीनुसार,रेलवे का प्रस्तावित सोलर ग्रिड झाझा स्थित मेमू शेड,खलासी मोहल्ला,एनपीओ कॉलोनी आदि के आसपास समेत कुल पांच स्थानों पर स्थापित किया जाएगा。

जनरेटेड सोलर पॉवर को राज्य सरकार के ग्रिड को दिया जाएगा:

दानापुर के सीनियर डिवीजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर (जी) फैयाज हुसैन ने बताया कि अभी रेलवे झाझा की अपनी जरूरत की पूरी बिजली,जो कि करीब 16 मेगावाट है,को राज्य सरकार के ग्रिड से हासिल करती है। बताया कि अपने सोलर ग्रिड से जनरेट होने वाला पूरा12 मेगावाट पॉवर रेलवे वापस राज्य सरकार के 132 केवीए ग्रिड को ही ट्रांसफर किया करेगी। इससे रेलवे द्वारा अब तक किए जा रहे 16 मेगावाट के भुगतान की बजाय भविष्य में सिर्फ करीब 4 मेगावाट पॉवर का ही भुगतान करना पड़ेगा।

‘झाझा में 12 एमडब्लूपी क्षमता का सोलर ग्रिड स्थापित किया जाएगा। यह कुल पांच स्थानों पर लगेगा। उक्त कार्य हेतु निविदा भी प्रकाशित की जा चूकी है।’- फैयाज हुसैन,सीनि.डीईई (जी),दानापुर

अलीगंज प्रखण्ड में साइबर अपराध व डिजिटल धोखाधड़ी के शिकार हो रहे लोग

अलीगंज, निज संवाददाता

डिजिटल क्त्रांति और स्मार्टफोन के इस दौर में जमुई जिले का अलीगंज प्रखंड साइबर अपराधियों के निशाने पर है। फर्जी कॉल, एपीके फाइलों के जरिए मोबाइल हैकिंग, ओटीपी फ्रॉड और फर्जी सरकारी योजनाओं का लालच देकर साइबर ठग आए दिन ग्रामीण और शहरी इलाकों के लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। इस फ्राड रूपी जाल में केवल कम पढ़े-लिखे लोग ही नहीं, बल्कि नौकरीपेशा और पढ़े-लिखे युवा भी फंस रहे हैं। हाल के दिनों में आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (अएढर) और फिंगरप्रिंट क्लोनिंग के माध्यम से बिना किसी ओटीपी के खातों व्हाट्सएप या मैसेज पर लोन, बिजली बिल अपडेट या लॉटरी के नाम पर लिंक या अढङ फाइल भेजी जाती है। फाइल डाउनलोड होते ही पूरा फोन हैक हो जाता है। पुलिस, सीबीआई या कुरियर में नशीले पदार्थ मिलने का झूठा डर दिखाकर लोगों को 'डिजिटल अरेस्ट' के नाम पर डराया जाता है और मोटी रकम ऐंठ ली जाती है। यूट्यूब वीडियो लाइक करने या ऑनलाइन टास्क पूरा कर घर बैठे कमाई का लालच देकर शुरुआत में कुछ पैसे दिए जाते हैं और बाद में लाखों की ठगी कर ली जाती है। साइबर अपराध का शिकार होने के बाद जब पीड़ित न्याय की गुहार लगाने पहुंचते हैं, तो अक्सर उन्हें पुलिस थानों के चक्कर काटने पड़ते हैं। कम राशि (जैसे 49,000 से कम) की ठगी के मामलों में साइबर थाना और स्थानीय पुलिस स्टेशन के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर असमंजस रहता है, जिसका फायदा साइबर अपराधी आसानी से उठा रहे हैं।

आषाढ़ पूर्णिमा के पावन अवसर पर शिव मंदिर में श्रद्धालुओं ने की पूजा

झाझा , निज प्रतिनिधि

आषाढ़ पूर्णिमा के पावन अवसर पर बुधवार को पूरे झाझा प्रखंड में गुरु पूर्णिमा श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास के साथ मनाई गई। सुबह से ही क्षेत्र के प्रमुख शिवालयों और ठाकुरबाडि़यों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हर-हर महादेव और ओम नम: शिवाय के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और मंगलमय जीवन की कामना की।

श्रद्धालुओं की भीड़

प्रमुख शिवालयों में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब

यक्षराज स्थान मंदिर, चरघरा स्थित शिव मंदिर, पिपराडीह स्थित शिव मंदिर, बस स्टैंड चौक स्थित शिव मंदिर बाजार, केशोपुर स्थित शिव मंदिर सहित आसपास के सभी प्रमुख शिवालयों में सुबह से दोपहर तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा।कई मंदिरों में पूजा-अर्चना के लिए लंबी कतारें देखने को मिलीं।

कई स्थानों पर भजन-कीर्तन और धार्मिक कार्यक्त्रमों का भी आयोजन किया गया, जिससे वातावरण पूरी तरह आध्यात्मिक रंग में रंग गया। गुरु पूर्णिमा का धार्मिक ग्रंथों में बड़ा ही महत्व बताया जाता है।

बेलपत्र, गंगाजल और पंचामृत से हुआ जलाभिषेक

श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ को गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, अक्षत, दूध, दही, मधु, घी, नैवेद्य, पान, सुपारी, जनेऊ और गुलाल अर्पित कर विधिवत जलाभिषेक किया।मंदिर परिसरों में मंत्रोच्चार, घंटियों की गूंज और आरती से पूरा वातावरण शिवमय बना रहा।

"गुरुजनों का लिया आशीर्वाद

गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने अपने गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त कर भारतीय संस्कृति में गुरु के महत्व को नमन किया।कई स्थानों पर गुरु वंदना के कार्यक्त्रम भी आयोजित हुए, जहां श्रद्धालुओं ने गुरु-शिष्य परंपरा के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की।

धार्मिक अनुष्ठान का महत्व

भक्ति और अनुशासन का दिखा अनूठा संगम

दिनभर मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान, भजन-कीर्तन और आरती का सिलसिला चलता रहा। श्रद्धालुओं का मानना है कि गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की आराधना और गुरुजनों का सम्मान करने से जीवन में ज्ञान, सकारात्मक ऊर्जा, सुख-समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या इस दुर्घटना में घायल मजदूर का नाम क्या है?
घायल मजदूर का नाम गौतम कुमार है।
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