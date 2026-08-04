Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jamui News: घरेलू एलपीजी उपभोक्ता 16 अगस्त तक करवा लें ई-केवाईसी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमुई
Follow us on Google News
share

Jamui News: घरेलू एलपीजी उपभोक्ता 16 अगस्त तक करवा लें ई-केवाईसी घरेलू एलपीजी उपभोक्ता 16 अगस्त तक करवा लें ई-केवाईसीघरेलू एलपीजी उपभोक्ता 16 अगस्त तक करवा लें ई-

Jamui News: घरेलू एलपीजी उपभोक्ता 16 अगस्त तक करवा लें ई-केवाईसी

Jamui News: जमुई। नगर प्रतिनिधि जिला मुख्यालय स्थित लवकुश गैस एजेंसी के घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के पास एक और मौका है। गैस एजेंसी के सोनू आलम ने बताया कि 16 अगस्त तक उपभोक्ता अपना ई-केवाईसी पूरा कर लें। उन्होंने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय तक ई-केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को आगे चलकर व्यावसायिक दरों पर गैस सिलेंडर लेने जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। सोनू के मुताबिक, घरेलू उपभोक्ता अपने मोबाइल फोन के माध्यम से भी घर बैठे ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके लिए संबंधित गैस कंपनी का आधिकारिक मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। हालांकि, संबंधित एजेंसी पर जाकर भी प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:पेज तीन का लीड: एलपीजी उपभोक्ता 16 तक करा लें ई-केवाईसी नहीं तो 29 सौ में मिलेगा सिलेंडर

घर बैठे ऐसे पूरी होगी ई-केवाईसी

1. सबसे पहले इंडेन गैस कंपनी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। यहां अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन करें। इसके बाद केवाईसी या आधार सत्यापन के विकल्प में जाकर 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें।

ये भी पढ़ें:16 अगस्त तक करा लें एलपीजी गैस की ई-केवाईसी, नहीं तो रुक सकती है सब्सिडी

2. इसके बाद फेस ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सत्यापन सफल होने पर स्क्रीन पर पुष्टि संदेश प्रदर्शित होगा और मोबाइल पर संदेश मिलेगा।

3. आप अपने आधार कार्ड और गैस कनेक्शन की पास बुक लेकर गैस एजेंसी पर भी केवाईसी करा सकते हैं। इसके लिए वहां फिंगरप्रिंट की सहायता से ई-केवाईसी की जाएगी।

सामान्य प्रश्न

कब तक उपभोक्ताओं को अपना ई-केवाईसी पूरा करना है?
उपभोक्ताओं को 16 अगस्त तक अपना ई-केवाईसी पूरा करना है।
ये भी पढ़ें:16 अगस्त तक करा लें एलपीजी ई-केवाईसी, वरना गैस सेवा व सब्सिडी पर पड़ सकता है असर
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
LPG Jamui News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।