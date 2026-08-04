Jamui News: घरेलू एलपीजी उपभोक्ता 16 अगस्त तक करवा लें ई-केवाईसी
Jamui News: घरेलू एलपीजी उपभोक्ता 16 अगस्त तक करवा लें ई-केवाईसी घरेलू एलपीजी उपभोक्ता 16 अगस्त तक करवा लें ई-केवाईसीघरेलू एलपीजी उपभोक्ता 16 अगस्त तक करवा लें ई-
Jamui News: जमुई। नगर प्रतिनिधि जिला मुख्यालय स्थित लवकुश गैस एजेंसी के घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के पास एक और मौका है। गैस एजेंसी के सोनू आलम ने बताया कि 16 अगस्त तक उपभोक्ता अपना ई-केवाईसी पूरा कर लें। उन्होंने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय तक ई-केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को आगे चलकर व्यावसायिक दरों पर गैस सिलेंडर लेने जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। सोनू के मुताबिक, घरेलू उपभोक्ता अपने मोबाइल फोन के माध्यम से भी घर बैठे ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके लिए संबंधित गैस कंपनी का आधिकारिक मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। हालांकि, संबंधित एजेंसी पर जाकर भी प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है।
घर बैठे ऐसे पूरी होगी ई-केवाईसी
1. सबसे पहले इंडेन गैस कंपनी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। यहां अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन करें। इसके बाद केवाईसी या आधार सत्यापन के विकल्प में जाकर 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें।
2. इसके बाद फेस ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सत्यापन सफल होने पर स्क्रीन पर पुष्टि संदेश प्रदर्शित होगा और मोबाइल पर संदेश मिलेगा।
3. आप अपने आधार कार्ड और गैस कनेक्शन की पास बुक लेकर गैस एजेंसी पर भी केवाईसी करा सकते हैं। इसके लिए वहां फिंगरप्रिंट की सहायता से ई-केवाईसी की जाएगी।
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