Jamui News: विशेष: सरकार बस स्टैंडों को ‘मल्टी कॉम्प्लेक्स’ बनाने की योजना में जुटी है सरकार, विशेष: सरकार बस स्टैंडों को ‘मल्टी कॉम्प्लेक्स’ बनाने की योजना में ज

Jamui News: झाझा । निज संवाददाता सरकार बस स्टैंडों को पीपीपी ‘मल्टी कॉम्प्लेक्स’ बनाने की योजना में जुटी है। पीपीपी मोड,यानि पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप या कहें सार्वजनिक-निजी भागीदारी से बड़े भूखंडों वाले बस स्टैंडों पर बहुमंजिला एवं बहुद्देश्यीय भवन के निर्माण की योजना पर कार्य कर रही है। तात्पर्य यह कि बस यात्रियों को स्टैंड पर बस संबंधी तमाम सुविधाओं के साथ-साथ खाने-पीने को होटल,रेस्टूरेंट आदि समेत आम जरूरत के अन्य सुविधा-संसाधन भी एक ही छत के नीचे नसीब हो। किंतु, अफसोसजनक विडंबना यह है कि झाझा नगर में बीते करीब छह साल पूर्व निर्मित शहर का इकलौतो बस स्टैंड छह सालों बाद भी ‘बसों’ का स्टैंड भी नहीं बन पाया है।

बस स्टैंड अपडेट जिले भर में परिवहन व्यवस्था सुधरने एवं आवागमन यंबंधी सुविधा-संसाधन बढ़ने की उम्मीदें:

लोगों की उम्मीदें हैं कि श्री रावत के परिवहन विभाग का मुखिया बनने से झाझा समेत पूरे जमुई जिले में सार्वजनिक परिवहन की मौजूदा व्यवस्था जहां सुधरेंगी और नई सुविधाएं मिलेंगी। लोगों की उक्त उम्मीदें हकीकत में बदलती नजर आने भी लगी है। महिलाओं,लड़कियों की सुगम व सुरक्षित आवाजाही को श्री रावत ने उन्हें पिंक बस सेवा की सौगात सुलभ भी करा दी है। लोगों की मांग है कि भागलपुर,देवघर,गिरिडीह के लिए कोचों के अलावा जिले में बोड़वा,सिमुलतला समेत विभिन्न प्रखंडों के बीच भी सार्वजनिक परिवहन सेवा सुलभ हो।

झाझावासियों को उम्मीद यह भी है कि झाझा के बस स्टैंड में भी विभिन्न रूटों वाली बसों का आवागमन शुरू हो सकेगा। बता दें कि नवनिर्माण के बाद बीते करीब छह सालों में एक भी बस,बस स्टैंड का रूख करते नहीं देखी गई है। करीब 2 करोड़ की लागत से बना नया बस स्टैंड साल 2020 से ही बसों की बाट जोह रहा है। बसों की आवाजाही नहीं होने से उक्त स्टैंड मानों ‘नो मेंस लैंड’ बना है। लोगों का कहना था कि सरकार ने साधन तो दे दिया पर मुद्दत बाद तक भी साध्य नहीं मिल पाने से उक्त संसाधन पूरी तरह निर्रथक,निरूद्येश्य या कहें कि शोभा की वस्तु बना पड़ा है। बहरहाल,अब अपने उद्घाटन कत्र्ता के परिवहन मंत्री बनने से झाझा के उक्त स्टैंड को भी अपने उद्धार की उम्मीदें बंध गई है। स्थानीय नगर परिषद के कार्यालय भवन के पड़ोस में बना नवनिर्मित बस स्टैंड (जिसे अब नवनिर्मित कहना या मानना भी शायद बेमानी होगा) अब करीब छह साल पुराना हो चला है। किंतु,उद्घाटन से लेकर आज तिथि तक भी अपने कैंपस में एक अदद बस तक को तरस कर रह गया है।

पेंच बस स्टैंड के रास्ते के सवाल पर फंसा है!

झाझा,निज संवाददाता

बता दें कि उक्त स्टैंड के मामले में पेंच शायद अब भी स्टैंड के रास्ते के सवाल पर भी फंसा है। और....विडंबना यह कि निर्माण के सालों बाद भी स्टैंड के रास्ते का ‘रास्ता’ नहीं निकल पाया है। स्टैंड चालू होने में कहां,क्या परेशानी हो रही है,यह जानने को पहले बीते 6 अक्टूबर,23 को झाझा दौरे पर आए जमुई के तत्कालीन डीएम राकेश कुमार तथा फिर उनके निर्देश पर उसी साल की 11 अक्टूबर को जमुई के तत्कालीन एडीएम सत्येंद्र कु.मिश्र,पूर्व एसडीएम अभय कु.तिवारी आदि भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे। यहां उन्होंने नप के चेयरमैन संजय कु.यादव,उप मु.पा बिपीन कुमार व तत्कालीन ईओ नीलम श्वेता के अलावा पूर्व सीओ श्रीनिवास आदि से भी इस क्रम में पड़ताल की थी। मौके पर मु.पा एवं उप मु.पा ने उन्हें बताया था कि बस स्टैंड के चालू होने के रास्ते में ‘रास्ते’ की ही एकमात्र बाधा आ रही है। उन्होंने एडीएम को प्लॉट से जुड़ी सारी वस्तुस्थिति विस्तार से बताते हुए उनसे आग्रह किया कि प्रशासन प्लॉट के पड़ोस में स्थित गैर मजरूआ भूखंडों को छोड़कर नापी करवा कर उन्हें नप के हिस्से की एक एकड़ पांच डिसमिल जमीन व सर्वे रोड की सुपुर्दगी सुनिश्चित करवा दे तो स्टैंड के संचालन में फिर कोई समस्या नहीं रह जाएगी। जवाब में एडीएम ने एसडीएम एवं सीओ से प्लॉट व सर्वे रोड संबंधी सारे कागजात आदि को देखकर सर्वप्रथम स्टैंड को संचालित कराने की कार्रवाई का निर्देश दिया था। मीडिया के सवाल पर भी उन्होंने कहा था कि उनकी पहली प्राथमिकता स्टैंड को चालू कराने की है,कहा था कि,बाकी मसलों को इसके बाद देख लिया जाएगा। साथ ही तब छठ पर्व के बाद उक्त स्टैंड पर बसों की आवाजाही शुरू हो जाने की संभावना जताई थी। किंतु,उस छठ के गुजरने के दो साल से भी अधिक वक्त बाद तक भी इस क्रम में कोई पहल नजर नहीं आने को लेकर जब ‘हिन्दुस्तान’ ने उसी दौरान मोबाइल पर तत्कालीन एडीएम श्री मिश्रा से सवाल किया था तो उनका कहना था कि मामला सब जूडिस्ड (न्यायालय के विचाराधीन) है,फिर भी नप की ईओ से कोई वैकल्पिक रास्ते को तलाशने को कहा गया है। कुल मिलाकर,बीते अक्टूबर,23 में ही तत्कालीन डीएम,एडीएम आदि के दौरे से स्टैंड के चालू हो जाने की जो उम्मीद नगरवासियों को बंधी थी वह उम्मीद भी आज तक अनिश्चितता के भंवर में ही डोलती प्रतीत हो रही है। अब तो नगरवासी यह भी सवाल उठाने लगे हैं कि बसों की आवाजाही को रास्ते का प्रावधान किए बगैर भला भारी भरकम लागत से स्टैंड के निर्माण का औचित्य क्या था। कई लोग ऐसे में इसे सरकारी राशि के दुरूपयोग की भी बात कहते मिल रहे हैं।

करीब 2 करोड़ रूपए की भारी लागत से निर्मित स्टैंड 6 साल से एक अदद बस तक की बाट जोह रहा है:

बुडको द्वारा निर्मित उक्त बस स्टैंड का 18.9.20 को ही उद्घाटन हुआ था और बुडको के एई राजेश कुमार के अनुसार 2020 की 7 दिसंबर को स्टैंड की देख-रेख व संचालन हेतु बुडको द्वारा झाझा नपं को विधिवत सुपुर्द भी कर दिया गया था। ऐसे में अब पुराने हो चले उक्त नए बस स्टैंड के कक्षों के एक ओर जहां अब शीशे तक भी टूटने में लगे हैं। वहीं बसों के अभाव में वीरान हाल में पड़े होने से पास पड़ोस के दुकानदार व अन्य लोग परिसर को पेशाब घर के बतौर भी इस्तेमाल करते दिख रहे हैं। जानकारीनुसार विधायक सह पूर्व मंत्री दामोदर रावत की पहल व प्रयास से 1.83 करोड़ की बड़ी लागत से बने उक्त स्टैंड में कई बसों के लिए प्लेटफॉर्म के अलावा स्टाफ कक्ष,रसोई व भोजनालय से ले प्रतीक्षालय हॉल तक का भी प्रावधान किया हुआ है।

जब विधायक थे,संगठनों ने तब भी किया था अनुरोध:

इसको ले कई सामाजिक व व्यावसायिक संगठनों ने श्री रावत से विधायक रहने के दौरान भी इस बावत जरूरी पहल करने का अनुरोध किया था। श्री रावत ने भी लोगों के अनुरोध से इत्तेफाक रखते हुए करीब तीन साल पूर्व कहा था कि इस बावत जमुई डीएम को कहा जा रहा है कि स्टैंड तक बसों के आवागमन योग्य प्रवेश-निकास का मार्ग सुनिश्चित कराते हुए वहां बसों की आवाजाही शुरू कराएं।

बोले अधिकारी:

बस स्टैंड के करीब काबिज अतिक्रमण को लेकर संबंधितों को पूर्व में नोटिस देने के बाद अब यह लगभग पूरी तरह से हट चूका है।

डॉ. जेपी वर्मा, ईओ, नप झाझा