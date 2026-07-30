Jamui News: हत्या के मामले में चार को आजीवन कारावास, 25 हजार का जुर्माना

Jamui News: जमुई। नगर प्रतिनिधि जमुई के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ जमुई प्रभात कुमार श्रीवास्तव ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में जमुई के आजाद नगर मोहल्ले में अपने ही चार साथियों द्वारा मोहम्मद शादाब आलम उर्फ शुड्डू की हत्या के मामले में मोहम्मद संजर, मोहम्मद अब्दुल्लाह, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आमिर उर्फ फासे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 25-25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भोगनी होगी। मोहम्मद संजर को आर्म्स एक्ट के मामले में भी अलग से सजा सुनाई गई। 22 से 28 वर्ष के सभी नौजवान पर यह आरोप है कि उन्होंने अपने दोस्त मोहम्मद शादाब आलम उर्फ शुड्डू को उसके घर भछियार से लेकर साथ निकले और आजाद नगर में नगर परिषद के वार्ड काउंसलर डीसू मियां के घर के करीब सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी।

इस मामले में मृतक के भाई मोहम्मद सरफराज आलम के बयान पर जमुई थाना कांड संख्या 19 /23 दर्ज किया गया था जिसमें उसने आरोप लगाया कि दिनांक 8 जनवरी 2023 को शाम करीब 5:00 बजे जब उसने अपने भाई मृतक शादाब को 50000 रूपया रखने दिया तब तक उसके चारों साथी आरोपी मोहम्मद संजर, मोहम्मद अब्दुल्लाह, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आमिर उर्फ फासे वहां आ गए वे शादाब को अपने साथ ले गए और शाम करीब 7:00 बजे उन्हें सूचना मिली कि शादाब की गोली मारकर उन लोगों ने हत्या कर दी है। घटनास्थल महिसौडी चौक स्थित आजाद नगर पहुंचने पर उन्होंने पाया कि उनके भाई शादाब का शव वहाँ पड़ा था जहां उसे गोली मारी गई थी। मृतक मोहम्मद शादाब भाई मो सरफराज आलम उर्फ सोनू 2023 में नगर परिषद के चेयरमैन पद के लिए चुनाव भी लड़ा था। इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से लोक अभियोजक धीरज कुमार और अपर लोक अभियोजक मोहम्मद ताहिर अंसारी तथा बचाव पक्ष की ओर से सीताराम सिंह सत्यजीत कुमार और साकिब जफर ने अपनी-अपनी दलीलें पेश की तथा साक्ष्य प्रस्तुत किये दोनों पक्षों की दलीलें और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ प्रभात कुमार श्रीवास्तव ने चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया। हालांकि घटना के वक्त घटना के कारण को लेकर अलग-अलग तरह की चर्चा होती रही है।