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Jamui News: गुरू पूर्णिमा पर कार्यक्रम का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमुई
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Jamui News: गुरू पूर्णिमा पर कार्यक्रम का आयोजन गुरू पूर्णिमा पर कार्यक्रम का आयोजनगुरू पूर्णिमा पर कार्यक्रम का आयोजन

Jamui News: गुरू पूर्णिमा पर कार्यक्रम का आयोजन

Jamui News: सिमुलतला, निज संवाददाता स्वामी विवेकानंद आवासीय विद्यालय एवं स्वामी विवेकानंद स्कॉलर्स विद्यापीठ, सिमुलतला के छात्र - छात्राओं द्वारा बुधवार को वेदों के रचयिता महर्षि वेदव्यास के जन्मदिवस गुरु पूर्णिमा के रूप हर्षोल्लास व धूमधाम मनाया गया। इस अवसर पर छात्र- छात्राओं ने एका पर एक सांस्कृतिक कार्यक्त्रम प्रतुती देकर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया।कार्यक्त्रम का शुभारंभ संस्थान के निदेशक प्रमुख डॉ. यू.पी. गुप्ता एवं निदेशक रितेश गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद विद्यार्थियों ने गुरु वंदना प्रस्तुत कर अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान व्यक्त किया। इस अवसर पर निदेशक प्रमुख डॉ. यू.पी. गुप्ता ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च माना गया है। गुरु ही व्यक्ति के जीवन को सही दिशा देकर उसके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि अपने गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। विद्यार्थियों को अपने गुरुजनों का सदैव सम्मान करना चाहिए और उनके बताए मार्ग पर चलकर जीवन में सफलता प्राप्त करनी चाहिए।

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कार्यक्त्रम की शुरुआत

कार्यक्त्रम की शुरुआत दीप स्तुति से हुई। इसके बाद विद्यार्थियों ने मनमोहक नृत्य प्रस्तुतियां, संस्कृत श्लोक, गुरु भजन, गीत एवं विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्त्रमों की प्रस्तुति देकर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया।

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विशेष प्रस्तुतियां

कार्यक्त्रम के दौरान सीबीएसई एवं बीएसईबी के विद्यार्थियों ने गुरु पूर्णिमा गीत, विनायक एवं मंजीत की प्रस्तुति, टाइटैनिक थीम पर नृत्य, हंगर थीम डांस, बिहारी लोक संगीत, "श्रीराम की गली", "गलती से मिस्टेक", रेट्रो गीत, उत्तर प्रदेश की कजरी, हनुमान चालीसा, छऊ नृत्य, "सीता का जन्म", "कृष्ण गोविंद", "मां काली", "कदम से कदम", "संदेशे आते हैं", "पायल है छनकाई", "सीता हरण", "मखना", "ढोलीरा" तथा "माना कि मुश्किल है सफर" जैसे गीतों और नृत्यों की आकर्षक प्रस्तुतियां दीं।

कार्यक्त्रम का समापन

विशेष रूप से हनुमान चालीसा, छऊ नृत्य, सीता जन्म एवं सीता हरण पर आधारित नाट्य प्रस्तुति, बिहारी लोक संगीत तथा उत्तर प्रदेश की कजरी ने दर्शकों की खूब सराहना बटोरी। कार्यक्त्रम के समापन पर लगभग 60 से 70 विद्यार्थियों ने सामूहिक प्रस्तुति देकर पूरे वातावरण को भक्तिमय और देशभक्ति के रंग में रंग दिया।

पूरे कार्यक्त्रम के दौरान विद्यालय परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। शिक्षक-शिक्षिकाओं, अभिभावकों एवं अतिथियों ने विद्यार्थियों की प्रतिभा की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। अंत में सभी गुरुजनों को सम्मानित किया गया तथा गुरु पूर्णिमा के महत्व को आत्मसात करते हुए विद्यार्थियों ने अपने गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त किया।

वाहन जांच अभियान

गरही चौक व गरही डैम पर सघन वाहन जांच

5 वाहनों से 7 हजार जुर्माना वसूला

फोटो- 08 : वाहन जांच अभियान में लोगो से जुर्माना वसूलते पुलिस पदाधिकारी

खैरा, निज संवाददाता

गरही थाना क्षेत्र में सड़क सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर बुधवार को गरही चौक एवं गरही डैम के समीप सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व थाना अध्यक्ष विपिन चंद्र पलटा ने किया। इस दौरान थाना के पुलिस पदाधिकारी एवं जवानों की टीम मौजूद रही।

जांच अभियान के दौरान दोपहिया और चारपहिया वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, बीमा, प्रदूषण प्रमाणपत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों की गहन जांच की गई। हेलमेट नहीं पहनने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कुल पांच वाहनों से 7,000 का जुर्माना वसूला गया। अभियान के दौरान पुलिस ने वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने, हमेशा हेलमेट पहनकर वाहन चलाने तथा सभी आवश्यक कागजात साथ रखने की हिदायत दी। थाना अध्यक्ष विपिन चंद्र पलटा ने बताया कि अपराध नियंत्रण, सड़क सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से वाहन जांच अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेगा। पुलिस ने लोगों से यातायात नियमों का पालन कर सुरक्षित यात्रा करने की अपील की।

बच्चे की मदद

गढ़ी पुलिस की तत्परता से भटके 3 वर्षीय मासूम को दो घंटे में परिजनों से मिलाया, परिजनों ने जताया आभार

फोटो-09 : बच्ची को उनके परिजन को लौटाते पुलिसकर्मी

खैरा, निज संवाददाता

गढ़ी थाना क्षेत्र में पुलिस की संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई का एक सराहनीय उदाहरण सामने आया है। डायल-112 पुलिस की स्त्रिरयता और गढ़ी थाना पुलिस के प्रयास से भटक गए तीन वर्षीय मासूम को महज दो घंटे के भीतर सुरक्षित खोजकर उसके परिजनों को सौंप दिया गया।

जानकारी के अनुसार, खैरा थाना क्षेत्र के तिलकपुर गांव निवासी गोरेलाल यादव एवं रीता देवी का तीन वर्षीय पुत्र अपनी नानी के घर कैतारीबाग आया हुआ था। बुधवार को वह अपनी नानी के साथ कुड़वाताड़ बाजार गया था। इसी दौरान नानी दुकान से सामान खरीदने में व्यस्त हो गईं और मासूम अचानक भटक गया। काफी तलाश के बाद जब बच्चे का कोई पता नहीं चला तो इसकी सूचना तत्काल डायल-112 पुलिस को दी गई।

सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। डायल-112 की टीम ने गढ़ी थाना पुलिस के सहयोग से बच्चे की खोजबीन शुरू की। करीब दो घंटे की लगातार तलाश के बाद लालदेहिया मोड़ के पास मासूम सकुशल मिला। इसके बाद पुलिस ने बच्चे की पहचान सुनिश्चित कर उसके परिजनों से संपर्क किया।

गढ़ी थाना में पदस्थापित एसआई सर्जना कुमारी ने सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करते हुए बच्चे को उसकी मां रीता देवी के सुपुर्द कर दिया। अपने बच्चे को सुरक्षित पाकर परिजनों की आंखें नम हो गईं और उन्होंने पुलिस टीम के प्रति आभार व्यक्त किया।

इस मानवीय पहल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ जरूरतमंद लोगों की मदद और उनकी सुरक्षा के प्रति बिहार पुलिस पूरी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ कार्य कर रही है। स्थानीय लोगों ने भी पुलिस की त्वरित कार्रवाई और मानवीय व्यवहार की सराहना की।

सामान्य प्रश्न

गुरु पूर्णिमा कब मनाई गई?
गुरु पूर्णिमा बुधवार को मनाई गई।
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