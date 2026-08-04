Jamui News: शराब पीकर हंगामा कर रहे गिरफ्तार
Jamui News: शराब पीकर हंगामा कर रहे गिरफ्तार शराब पीकर हंगामा कर रहे गिरफ्तार शराब पीकर हंगामा कर रहे गिरफ्तार
Jamui News: गिद्धौर । निज संवाददाता शराबबंदी कानुन का उल्लंघन कर शराब के नशे में हंगामा कर रहे एक व्यक्ति को गिद्धौर पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। यह कार्रवाई पतसंडा पंचायत के बनझुलिया मुसहरी में की गई। गिद्धौर पुलिस ने बताया कि बनझुलिया मुसहरी में एक व्यक्ति के शराब के नशे में हंगामा करने की सूचना ग्रामीणों से मिली थी। सूचना मिलते ही एसआई ममता प्रकाश पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचीं और आरोपी को हिरासत में लेकर थाना लाई। थाने में कराई गई चिकित्सीय जांच में आरोपी के शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान बनझुलिया निवासी देवनारायण साह के रूप में हुई है।
पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।