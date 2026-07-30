Jamui News: कुआँ में डूबने से किसान की मौत
Jamui News: बरहट थाना क्षेत्र के नूमर गांव में 35 वर्षीय किसान पवन कुमार यादव की कुएँ में डूबने से मौत हो गई। बुधवार शाम को खेत से लौटने के बाद नहाते समय बिजली कड़कने से वह संतुलन खोकर कुएँ में गिर गया। परिजनों और ग्रामीणों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह गहरे पानी में डूब गया।
Jamui News: कुआँ में डूबने से किसान की मौत खेत से लौटकर नहाते समय बिजली कड़कने से बिगड़ा संतुलन जमुई। जमुई से राकेश सिन्हा की रिपोर्ट बरहट थाना क्षेत्र के नूमर गांव में कुआं में डूबने से किस की मौत हो गई। बुधवार देर शाम खेत जुताई के बाद किसान नहाने के लिए कुआं पर गया था। मृतक की पहचान 35 वर्षीय पवन कुमार यादव, पिता नरेश यादव के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर बरहट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद गुरुवार सुबह शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा।
घटना का विवरणमृतक के चाचा विपिन यादव ने बताया कि पवन दिनभर खेत की जुताई का काम करने के बाद घर लौटा था। बुधवार शाम करीब आठ बजे तेज बारिश हो रही थी, तभी वह नहाने चला गया। नहाते समय अचानक तेज गर्जना और बिजली कड़कने से वह घबरा गया और संतुलन खो बैठा, जिससे वह सीधे कुएं में जा गिरा। जब तक लोग कुछ समझ पाते, वह गहरे पानी में डूब चुका था।
तत्काल सहायतापवन के भाई नीतीश कुमार ने जानकारी दी कि स्थानीय लोगों से कुएं में गिरने की सूचना मिली थी। इसके बाद परिजन और ग्रामीण तत्काल मौके पर पहुंचे और उसे बचाने का हरसंभव प्रयास किया। हालांकि, लगभग 35 फीट गहरे कुएं में पानी अधिक होने के कारण उसे तुरंत बाहर नहीं निकाला जा सका। बाद में मोटर पंप लगाकर कुएं का पानी निकाला गया, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया।
परिजनों का दुखमृतक के परिवार में मातम पसरा हुआ है। पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है.
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