Jamui News: बाबा की नगरी महादेव सिमरिया में भक्तों का लगा जन सैलाब
Jamui News: बाबा की नगरी महादेव सिमरिया में भक्तों का लगा जन सैलाब पहली सोमवारी पर बाबा धनेश्वर नाथ मंदिर में सुबह तीन बजे से ही पहुंचने लगे शिव के भक्त फोटो-0
Jamui News: सिकंदरा । निज प्रतिनिधि जमुई जिले के प्रसिद्ध बाबा धनेश्वर नाथ मंदिर महादेव सिमरिया में सावन की पहली सोमवारी के अवसर पर शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। विदित हो कि पवित्र महीना सावन की पहली सोमवारी पर सुबह 3:00 बजे से ही महिला पुरुष शिव भक्त बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना को लेकर कतारबद्ध लाइन में लगना शुरू हो गए। वहीं प्रखंड के विभिन्न शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ जलाभिषेक करने को लेकर लगी रही। बाबा धनेश्वर नाथ मंदिर के आसपास कई प्रकार के दुकान एवं फूल बेलपत्र भांग धतूरा खरीदने को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई।
काफी पवित्रता के साथ शिव भक्त बोल बम, जय शिव, हर हर महादेव के नारे लगाते हुए बाबा भोलेनाथ का पूजा अर्चना किया। धनेश्वर नाथ मंदिर परिसर में बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक के उपरांत कई देवी देवताओं की भी पूजा अर्चना की गई। बताया जाता है कि बाबा बैजनाथ धाम के तर्ज पर बाबा धनेश्वर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है। अति प्राचीन आपूर्ति मंदिर में आने वाले शिव भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मंदिर परिसर के कुएं का पवित्र जल एवं गंगाजल, दूध से श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। वही काफी संख्या में शिव भक्त सहित युवा एवं युवतियों ने माथे पर चंदन का लेप लगाकर महाकाल के रूप में नजर आए। वहीं पहली सोमवारी पर गिद्धौर महाराजा प्रताप नारायण सिंह की नतनी एवं पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की पोती रिचा मंजरी सिंह अपने परिवार के साथ बाबा धनेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक कर पूजा पाठ किया।
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