Jamui News: सावन की पहली सोमवारी पर भक्ति में डूबा गिद्धौर

Jamui News: गिद्धौर । निज संवाददाता सावन का पहला सोमवार आते ही पूरा गिद्धौर प्रखंड शिवमय हो गया। अहले सुबह से ही मंदिरों के कपाट खुलते ही बम-बम भोले के जयकारों के साथ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा।बाबा बूढ़ानाथ बने आस्था के केंद्रक्षेत्र के अति प्राचीन बाबा बूढ़ानाथ मंदिर में अहले सुबह से ही लंबी कतारें लग गयी। श्रद्धालु भक्तों ने बेलपत्र, धतूरा, गंगा जल लेकर बाबा को जलाभिषेक किया।हर शिवालय में दिखी आस्थापंच मंदिर, बाबा विकटनाथ, त्रिपुर सुंदरी, रतनपुर शिवालय, गंगरा, धोबघट, केवल, मौरा, छेदलाही और सेवा शिवालय समेत प्रखंड के सभी शिवालयों में दिन भर भक्तों की भीड़ रही। हजारों महिला-पुरुष श्रद्धालुओं ने दूध, दही, शहद और बेलपत्र अर्पित कर देवों के देव महादेव से सुख-समृद्धि और क्षेत्र में शांति की कामना की।