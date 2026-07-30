Jamui News: सावन के पहले दिन पतनेश्वर धाम मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

Jamui News: सावन के पहले दिन पतनेश्वर धाम मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
Jamui News: सावन के पहले दिन पतनेश्वर धाम मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ सावन के पहले दिन पतनेश्वर धाम मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
Jamui News: बरहट । निज संवाददाता सावन के पहले दिन गुरुवार को पतनेश्वर धाम मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह होते ही मंदिर परिसर हर-हर महादेव के नारों से गूंजने लगा ।श्रद्धालु किउल नदी में स्नान कर बाबा भोले व माता पार्वती को जलाभिषेक करने के लिए व्याकुल दिखे । सरकारी पूजा समाप्त होते ही श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश कर पूजा-अर्चना में जुट गये। भीड़ को देखते हुए पूजा कमेटी एवं क्षत्रिय महासभा के सदस्यों द्वारा महिला व पुरुष श्रद्धालुओं को अलग-अलग कतार बद्ध किया गया था। पहली पूजा होने के कारण मंदिर के पुजारी द्वारा सभी भक्तों को एक साथ कतार बद्ध खड़ा कर वैदिक मंत्रोचार के साथ जलाभिषेक कराया गया। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर हर-हर महादेव के नारों से गुंजायमान रहा। पहली पूजा होने के कारण मंदिर में अत्यधिक भीड़ देखी गई। बाबा भोले व माता पार्वती की पूजा अर्चना करने के बाद भक्तगण माँ दुर्गा, काल भैरव ,बजरंगबली की पूजा अर्चना भी किया। हालांकि मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य को लेकर श्रद्धालुओं को कुछ परेशानी का भी सामना करना पड़ा。
विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल थे मौजूद -
सावन को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पतनेश्वर धाम मंदिर, पतनेश्वर चौराहों पर पुलिस बल तैनात किए गए थे । पुजारी राजीव पांडे ने लोगों से अपील किया की शांतिपूर्ण पूजा में सहयोग करें व संध्या आरती में सभी भक्तगण भाग लें।
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