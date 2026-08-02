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Jamui News: बरसात के बावजूद खाली पड़ा गरही डैम, धान की रोपनी पर संकट; आसमान की ओर टिकी किसानों की निगाहें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमुई
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Jamui News: बरसात के बावजूद खाली पड़ा गरही डैम, धान की रोपनी पर संकट; आसमान की ओर टिकी किसानों की निगाहें बरसात के बावजूद खाली पड़ा गरही डैम, धान की रोपनी पर संकट;

Jamui News: बरसात के बावजूद खाली पड़ा गरही डैम, धान की रोपनी पर संकट; आसमान की ओर टिकी किसानों की निगाहें

Jamui News: जमुई /खैरा। निज प्रतिनिधि सावन का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन खैरा प्रखंड का गरही डैम अब भी पर्याप्त पानी से नहीं भर सका है। डैम में जलभंडारण नहीं होने से क्षेत्र के किसानों की चिंता बढ़ गई है। धान की रोपनी का समय निकलता जा रहा है, लेकिन सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं होने से खेती प्रभावित हो रही है। यदि जल्द अच्छी बारिश नहीं हुई तो किसानों को डीजल और बिजली चालित पंपों के सहारे सिंचाई करनी पड़ेगी, जिससे खेती की लागत भी बढ़ जाएगी। ग्रामीणों के अनुसार, गरही डैम सहित आसपास के अधिकांश आहर और पोखर भी लगभग खाली पड़े हैं। किसानों की उम्मीद अब केवल अच्छी बारिश पर टिकी है। हर दिन आसमान की ओर नजरें लगाए किसान पर्याप्त वर्षा का इंतजार कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार, गरही अपर क्यूल डैम में मुख्य रूप से झारखंड के गिरिडीह जिले के पहाड़ी एवं वन क्षेत्र से निकलने वाली शिव नदी का पानी आता है। नदी का उदगम स्थल डैम से करीब 55 किलोमीटर दूर है। इस वर्ष गिरिडीह क्षेत्र में भी सामान्य से कम बारिश होने के कारण डैम में अपेक्षित जलभंडारण नहीं हो सका है। गरही डैम का अधिकतम जलस्तर 555 फीट निर्धारित है, जबकि वर्तमान में जलस्तर इससे काफी नीचे बना हुआ है। जल की कमी के कारण सिंचाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है और किसानों के सामने धान की फसल बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है。

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गरही डैम का उदघाटन

गौरतलब है कि गरही डैम का उदघाटन 15 फरवरी 2004 को हुआ था। इसके निर्माण पर लगभग 160 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। बाद के वर्षों में यहां हाई मास्ट लाइट,जेनरेटर भवन तथा बांध पर विद्युत व्यवस्था जैसी कई योजनाएं भी बनाई गईं। हालांकि वर्तमान में हाई मास्ट लाइटें बंद पड़ी हैं और बांध पर भी बिजली व्यवस्था प्रभावी नहीं दिखती। यदि आने वाले दिनों में पर्याप्त वर्षा नहीं हुई तो इसका सीधा असर खरीफ फसलों के उत्पादन पर पड़ेगा और किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसानों ने सरकार और सिंचाई विभाग से स्थिति पर गंभीरता से ध्यान देने की मांग की है।

गिद्धौर प्रखंड कार्यालय के प्रमुख द्वार पर जलजमाव

गिद्धौर प्रखंड कार्यालय के मुख्य द्वार पर जलजमाव से आवागमन बाधित

प्रशासन की अनदेखी से ग्रामीण नाराज

जलजमाव की समस्या के जल्द समाधान की मांग

फोटो-13,14- प्रखंड कार्यालय के द्वार पर जमा पानी

गिद्धौर ,निज संवाददाता

गिद्धौर प्रखंड सह अंचल कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर इन दिनों बारिश के चलते जलजमाव की गंभीर समस्या बनी हुई है। इस जलजमाव के कारण ना सिर्फ अधिकारी और कर्मचारी परेशान हैं, बल्कि अपने जरूरी कार्यों से कार्यालय पहुंचने वाले आम ग्रामीणों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह समस्या कोई नई नहीं है। हर साल बरसात के मौसम में यही हालात बनते हैं, लेकिन आज तक प्रशासन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। मुख्य द्वार के पास जमा पानी के कारण रास्ता बेहद फिसलन भरा हो गया है। जिससे लोगों के गिरने की भी आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों का कहना है कि नियमित रूप से प्रखंड और अंचल कार्यालय में आने वाले लोगों की संख्या काफी अधिक है। बावजूद इसके न तो जल निकासी की कोई व्यवस्था की गई है और न ही किसी वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की गई है।

लकराहा गांव में विषैले सांप का हमला

लकराहा गांव में विषैले सांप ने युवक को डंसा, गंभीर अवस्था में सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती

जमुई। निज संवाददाता

जिले के सोनो प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत लकराहा गांव में विषैले सांप ने शिवकुमार मांझी को डंस लिया। थोड़ी देर के बाद शिवकुमार मांझी की तबीयत बिगड़ने लगी। इसके बाद परिजन द्वारा फौरन शिव कुमार मांझी को शुक्रवार की रात 9:00 बजे सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां शिवकुमार मांझी पर सांप के विष का असर होता देख डॉक्टर द्वारा एंटी स्नैक वेनम इंजेक्शन लगाया गया। काफी देर के बाद शिव कुमार मांझी की तबीयत में सुधार होनी शुरू हुई। इसके बाद रात भर वेट इन वॉच में रखा गया और शनिवार की सुबह उसे डिस्चार्ज किया गया है। परिजन ने बताया कि शिवकुमार मांझी मजदूरी कर वापस अपने घर पैदल लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में ही विषैला सांप ने पैर से लिपटकर डंस लिया। जिससे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। गांव से सदर अस्पताल की दूरी ज्यादा रहने की वजह से सदर अस्पताल लाने के दौरान शिवकुमार मांझी बेहोशी अवस्था में हो गए, लेकिन एंटी स्नैक वेनम इंजेक्शन के पड़ते ही शिवकुमार मांझी की तबीयत में धीरे-धीरे सुधार हुई।

पतनेश्वर धाम मंदिर का निरीक्षण

पहली सोमवारी पूजा को लेकर पतनेश्वर धाम मंदिर का बीडीओ ने किया निरीक्षण

फ़ोटो-16- सीढ़ी निर्माण कार्य का जायजा लेते हुए बीडीओ

बरहट। निज संवाददाता

सावन की पहली सोमवारी को लेकर बीडीओ अनिल मिस्त्री ने शनिवार को किउल नदी के तट पर स्थित ऐतिहासिक पतनेश्वर धाम मंदिर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मंदिर परिसर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने मंदिर परिसर के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण करते हुए संबंधित कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मंदिर परिसर में करीब 8 करोड़ 53 लाख रुपये की लागत से कराए जा रहे सौंदर्यीकरण कार्य के तहत लंबे समय से अधूरा पड़े सीढ़ी निर्माण कार्य को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अधूरा सीढ़ी निर्माण से मंदिर में पूजा-अर्चना के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मामले की शिकायत जिला प्रशासन से किए जाने के बाद अधिकारियों ने स्थल निरीक्षण कर संबंधित संवेदक को निर्माण कार्य जल्द पूरा कराने का निर्देश दिया। प्रशासनिक सख्ती के बाद निर्माण एजेंसी भी हरकत में आई और अधूरे पड़े कार्य को पूरा करने में जुट गई है। श्रावण मास में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन पुरी तरह मुस्तैद है।

इस संबंध में बीडीओ अनिल मिस्त्री ने बताया कि श्रावणी मेले के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मजिस्ट्रेट के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। मंदिर परिसर और आसपास के प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मेले को शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है।

सामान्य प्रश्न

गरही डैम में पानी की कमी से किसानों की क्या चिंता है?
गरही डैम में जलभंडारण नहीं होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है क्योंकि धान की रोपनी का समय निकलता जा रहा है और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं है।
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