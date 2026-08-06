Jamui News: सहयोग शिविर: झाझा की बाराकोला एवं बलियाडीह पंचायतों में हुआ आयोजन

Jamui News: झाझा । निज संवाददाता झाझा प्रखंड की बाराकोला एवं बलियाडीह पंचायतों में लगे सहयोग शिविरों में कई फरियादी अपनी शिकायत या समस्या लिए पहुंचे थे। शिविरों में प्राप्त बहुधा आवेदनों का निपटारा ऑन-द-स्पॉट ही कर देने का दावा किया गया है। बीडीओ सुनील कु.चांद द्वारा दी गई जानकारीनुसार बलियाडीह में कुल जमा 93 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें सर्वाधिक 56 आवेदन स्वास्थ्य विभाग से संबंधित थे। इसके अलावा पेंशन के 22, प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु 6 तथा सांख्यिकी यानि जन्म-मृत्यु के तथा 5 समेत चंद अन्य आवेदन दूसरे विभागों से संबंधित थे। समाचार संप्रेषण तक बाराकोला के आवेदनों को ब्यौरा सुलभ नहीं हो पाया था।

वैसे तो सरकार के लगभग सभी विभागों से संबंधित कुछ-न-कुछ शिकायतजदा ग्रामीण मौजूद थे। किंतु,इनमें भी आवास, पेंशन, राजस्व, आपू्त्तित और काम की दरकार वालों की भरमार कहीं अधिक देखने को मिली। इसके अलावा जमीन विवाद,जन्म-मृत्यु आदि समेत कई अन्य समस्याओं के फरियादी भी सामने आते मिले। शिविरों की अगुवाई कर रहे झाझा बीडीओ सुनील कु.चांद ने बताया कि प्रशासन का भरसक प्रयास रहता है कि अधिकतम आवेदनों का निष्पादन शिविर में ही संभव हो जाए ताकि फरियादियों को राहत हो। जिला प्रशासन के तत्वाधान में लगे उक्त शिविरों में लगभग सभी विभागों के काउंटर लगे थे। मौके पर बीडीओ सुनील कु.चांद, सीओ निशा सिंह, पीओ सुशील कुमार, बीपीआरओ प्राजक्ता साइमन, विद्युत विभाग के जेई, जीविका के बीपीएम सुजित कुमार आदि समेत लगभग सभी विभागों के स्थानीय अधिकारी व कर्मी मौजूद थे। इनके अलावा बाराकोला के मुखिया अतुल आनंद व बलियाडीह की मुखिया अंजुम खातुन समेत दोनों पंचायतों के कई पंचायतीराज प्रतिनिध भी मौजूद थे। बीडीओ ने बताया कि शिविरों में प्राप्त अन्य तमाम ग्रामीणों के लंबित आवेदनों का निष्पादन भी सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर सुनिश्चित किया जाएगा।