Jamui News: जनता दरबार का आयोजन
Jamui News: जनता दरबार का आयोजन जनता दरबार का आयोजनजनता दरबार का आयोजनजनता दरबार का आयोजनजनता दरबार का आयोजन
Jamui News: खैरा। निज संवाददाता प्रखंड मुख्यालय के सभागार में शनिवार को भूमि विवाद से संबंधित जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दरबार में प्रखंड क्षेत्र के कई लोग उपस्थित हुए। ग्रामीणों के समक्ष भूमि विवाद से संबंधित वर्षों से बिवाद चल रहा है और इससे वे परेशान है। शनिवार को लगे जनता दरबार में कुल जमीन विवाद से संबंधित सात मामले आए जबकि एक मामले का निष्पादन जितझिंगोई गांव के शैलेंद्र कुमार सिंह बनाम अशोक कुमार का किया जा सका। मामलों को कर्मचारियों के साथ अंचल अधिकारी आशीष कुमार जांच पड़ताल करके बचे छह मामले का निष्पादन करेंगे। यहां यह जानकारी दें कि खैरा के 22 पंचायतों में दशकों से किसान भूमि विवाद से परेशान रहे हैं।
वर्तमान समय में कुछ सप्ताह से प्रखंड मुख्यालय के सभागार में ही सीओ का जनता दरबार का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम में राजस्व पदाधिकारी शिव शंकर राय, खैरा थाना के पुलिस अवर निरीक्षक वीणा कुमारी, गरही थाना के पुलिस अवर निरीक्षक शोभा कुमारी, प्रधान सहायक सुभिन्द्र सिंह सहित कई कर्मचारी एवं कर्मी उपस्थित थे।
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