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Jamui News: धनेश्वर नाथ मंदिर में बुलेट घुसने से मची अफरा तफरी, दानपेटी को किया क्षतिग्रस्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमुई
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Jamui News: जमुई । एक प्रतिनिधि सावन की सोमवारी पर बाबा धनेश्वर नाथ मंदिर महादेव में

Jamui News: धनेश्वर नाथ मंदिर में बुलेट घुसने से मची अफरा तफरी, दानपेटी को किया क्षतिग्रस्त

Jamui News: जमुई । एक प्रतिनिधि सावन की सोमवारी पर बाबा धनेश्वर नाथ मंदिर महादेव में उस समय अफरा तफरी मच गई, जब एक युवक बुलेट मोटरसाइकिल लेकर मंदिर परिसर में घुस गया। घटना में मंदिर की दानपेटी को क्षतिग्रस्त करते दैखा जा रहा है। उस समय मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए मौजूद थे। घटना के बाद मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। जानकारी के अनुसार, सोमवार दोपहर करीब 3:30 से 4:00 बजे के बीच एक युवक तेज रफ्तार बुलेट बाइक लेकर मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार से परिसर में पहुंच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवक ने मंदिर परिसर में बाइक का एक्सीलेटर लगातार बढ़ाया, जिससे श्रद्धालुओं में दहशत फैल गई। इसी दौरान बाइक दानपेटी से टकरा गई, जिससे वह क्षतिग्रस्त हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि घटना के समय मंदिर में महिलाओं, बच्चों और अन्य श्रद्धालुओं की काफी भीड़ भी थी। वायरल वीडियो में भी श्रद्धालु भय के कारण पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यह वीडियो की हिंदुस्तान अख़बार पुष्टि नहीं करती है। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। सावन के दौरान मंदिर में मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती किए जाने के बावजूद बाइक सवार युवक आखिर मंदिर परिसर तक कैसे पहुंच गया, इसे लेकर स्थानीय लोगों में चर्चा का विषय है। श्रद्धालुओं का कहना है कि प्रवेश द्वार पर सुरक्षा जांच और निगरानी और अधिक प्रभावी होनी चाहिए थी。

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घटना का विवरण

मंदिर समिति के कर्मी ने बताया कि घटना के समय समिति का कोई सदस्य मौके पर मौजूद नहीं था। उन्होंने कहा कि आरोपी युवक की पहचान महादेव सिमरिया निवासी पूर्व पंचायत समिति सदस्य मनोज सिंह के पुत्र के रूप में हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है। मामले की सूचना अनुमंडल पदाधिकारी को भी दी जाएगी और प्रशासन के निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सुरक्षा व्यवस्था की मांग

इस घटना के बाद श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करने की मांग की है। उनका कहना है कि धार्मिक स्थलों पर भीड़भाड़ वाले दिनों में प्रवेश व्यवस्था, बैरिकेडिंग और सुरक्षा जांच को और सख्त बनाया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या घटना जमुई के बाबा धनेश्वर नाथ मंदिर में हुई थी?
हाँ, घटना जमुई में बाबा धनेश्वर नाथ मंदिर के परिसर में हुई थी।
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