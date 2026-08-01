Jamui News: प्रेमचंद यथार्थवादी युग के महान शिल्पकार प्रेमचंद यथार्थवादी युग के महान शिल्पकार प्रेमचंद यथार्थवादी युग के महान शिल्पकार

Jamui News: जमुई। नगर प्रतिनिधि मुंशी प्रेमचंद की 146 वीं जयंती पर "प्रेमचंद की जीवनी और उनके विचारों की प्रासंगिकता" विषय पर राजकीय डिग्री महाविद्यालय इस्लामनगर अलीगंज में एक लघु गोष्टी की गई, जिसकी अध्यक्षता हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. गिरधारी लाल लोधी ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के बतौर बोलते हुए आरडी महाविद्यालय अलीगंज के प्राचार्य डॉ. गौरी शंकर पासवान ने प्रेमचंद की 146 वीं जयंती पर कहा कि मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक थे। क्योंकि उन्होंने हिंदी कथा साहित्य को नई दिशा और नई पहचान दी है। डॉ. गिरधारी लाल लोधी ने कहा कि

ग्रामीण सड़क की स्थिति आज भी किसान गरीबी,शोषण और कर्ज के चक्रव्यूह से मुक्त नहीं हो पाया है। प्रेमचंद के विचार कल भी प्रासंगिक थे, आज भी है और भविष्य में भी रहेंगे। सहायक शिक्षक रवि कुमार ने कहा कि भारत के नवनिर्माण और नवजागरण के लिए साहित्य सृजन का मार्ग बनाने वाले प्रेमचंद की दुनिया में एक विशिष्ट पहचान मिली है। इसके लिए हिंदी साहित्य हमेशा उनका ऋणी रहेगा। सुशील कुमार एवं कार्यालय सहायक रूपेश कुमार सिंह ने कहा कि मुंशी प्रेमचंद महान विद्वान और साहित्यकार थे। उनकी शिक्षा घर पर ही हुई थी। उनकी कृतियां आम पाठकों को प्रेरणा और जीवन दृष्टि देती है।

सड़क की दिक्कतें दो मुख्य सड़क को जोड़ने वाली ग्रामीण सड़क जर्जर, आवागमन में होती है परेशानी

मामला दोनहा-काला ग्रामीण सड़क है संबंधित, जो एनएच 333 और कोहबरवा झाझा सड़क को जोड़ती है

ग्रामीण सड़क में जगह-जगह बड़े-छोटे गड्ढे होने के कारण रहती है दुर्घटना की आशंका

फोटो-25- जर्जर अवस्था में दोनहा काला ग्रामीण सड़क

लक्ष्मीपुर। निज संवाददाता

दो मुख्य सड़क को जोड़ने वाली ग्रामीण सड़क जर्जर हो चुका है। जिससे आवागमन में भारी परेशानी होती है। वैसे सड़क में दोनहा-मोड़ काला ग्रामीण सड़क है। जो जमुई-खड़गपुर एनएच 333 और कोहबरवा झाझा सड़क को आपस में जोड़ती है। लेकिन इस ग्रामीण सड़क में जगह-जगह छोटे-बड़े गड्ढे होने के कारण दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। हालांकि वैसे छोटे-बड़े गड्ढे कई घटनाओं का गवाह बन चुका है। दुर्घटना में किसी प्रकार का क्षति नहीं हुआ था। इस सड़क का निर्माण कार्य वर्ष 2020-21 में किया गया था। जिसके पांच साल तक रख रखाव भी उसी संवेदक को करना था। जिसने निर्माण कार्य किया था। बताया जाता है कि संवेदक द्वारा सड़क के रख-रखाव का कोई कार्य नहीं किया गया। नतीजन किसी कारण जो गड्ढे हुए वह रख-रखाव के कारण दिन व दिन बढ़ते चला गया। जिसमें बारिश होने पर जलजमाव हो जाता है। जहां वाहन चालकों की थोड़ी से लापरवाही किसी बड़े घटना का गवाह बन जाने से इंकार नहीं किया जा सकता है। इस ग्रामीण सड़क से ग्राम पंचायत राज हरला, काला, मड़ैया, ककनचोर के दर्जन भर गांव का सीधा लगाव है। जिससे सड़कों पर बड़े-छोटे वाहनों का परिचालन में दिन प्रतिदिन इजाफा होते जा रहा है। आपात स्थिति में दोनहा-काला ग्रामीण सड़क बाईपास सड़क के रूप में परिवर्तित हो जाता है। बावजूद यह सड़क उपेक्षित है। नतीजन वाहन चालक जान-जोखिम में डालकर अपनी यात्रा करते हैं। संपर्क करने पर कनीय अभियंता दीन दयाल कुमार ने बताया कि सड़क नवीनीकरण के लिए टेंडर प्रक्रिया में है। जल्द ही विभाग टेंडर निकालेगी।

शराबबंदी कानून शराब पीकर हंगामा कर रहे 2 व्यक्ति गिरफ्तार

भौराटांड़ व पतसंडा मुसहरी से डायल 112 ने दबोचा

फोटो-22- गिरफ्तार शराबी अजय मांझी व अन्य

गिद्धौर, निज संवाददाता

शराबबंदी कानून को धत्ता बताकर शराब पीकर उत्पात मचा रहे दो लोगों को गिद्धौर पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि गिद्धौर-जमुई मुख्य राजमार्ग पर रतनपुर पंचायत के भौराटांड़ मुसहरी और गिद्धौर के पतसंडा मुसहरी से शराब पीकर हंगामा कर रहे दो लोगों की सूचना ग्रामीणों ने डायल 112 को दी थी। सूचना मिलते ही डायल 112 के पदाधिकारी बिनोद मिश्रा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों को हिरासत में लेकर थाना लाया। जांच में दोनों नशे में मिले। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अजय मांझी भौराटांड़ मुसहरी, रतनपुर एवं सुधीर मांझी पिता जहुरी मांझी पतसंडा मुसहरी के रूप में हुई है। गिरफ्तार व्यक्तियों को शराबबंदी एवं उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गिद्धौर पुलिस ने कहा कि शराब पीकर कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

कांवरियों की सेवा जलेबिया मोड़ में सिकंदरा शिविर का उदघाटन

फोटो-23,24- शिविर का उदघाटन करते अतिथि

सिकंदरा। निज प्रतिनिधि

विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के अवसर पर सिकंदरा प्रखंड के लोगों के द्वारा सिकंदरा से चलकर जलेबिया मोड़ में कांवरियों की सेवा के लिए शिविर लगाते हैं इस वर्ष भी युवा सेवा सिकंदरा ट्रस्ट के द्वारा नि:शुल्क सेवा शिविर लगाई गई। जिसका उदघाटन ट्रस्ट के संरक्षक आचार्य जयदेव जी महाराज, कोषाध्यक्ष राजेश कुमार, प्रमुख प्रतिनिधि महेश राम व मुखिया प्रतिनिधि घनश्याम राम के द्वारा धर्म मंच का फीता काटकर उदघाटन किया। जहां महाराज जी ने कहा कि भगवान भोलेनाथ के भक्तों की सेवा का कार्य आज से प्रारंभ किया गया। जहां मुखिया प्रतिनिधि व प्रमुख प्रतिनिधि ने कांवरियों की सेवा एवं अपने हाथों से पैर धोकर आरती पूजन कर आशीर्वाद ग्रहण किए। इस अवसर पर युवा सेवा सिकंदरा ट्रस्ट के संरक्षक आचार्य जयदेव जी महाराज, ट्रस्ट के सचिव नवीन कुमार, कोषाध्यक्ष राजेश कुमार, ट्रस्टी राजीव कुमार, दीपक भगत, संतोष वर्मा, संजय स्वर्णकार, विनोद महतो, सुखो सिंह, सोनू केसरी, मुकेश सिंहा एवं सभी ट्रस्टी एवं विशेष अतिथि महेश राम, घनश्याम राम एवं सभी सहयोगी उपस्थित थे।

अतिथि भोजन का आयोजन अतिथि भोजन में जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और शिक्षकों की भूमिका सराहनीय

फोटो-26- हरला स्कूल में अतिथि भोजन में शामिल पदाधिकारी

लक्ष्मीपुर। निज संवाददाता

प्रखंड के ग्राम पंचायत राज हरला स्थित मध्य विद्यालय में अतिथि भोजन का आयोजन किया गया। अतिथि भोजन आयोजन ग्राम पंचायत राज हरला के मुखिया कोमल कुमारी के सौजन्य से किया गया। जिसमें जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और शिक्षकों की भूमिका सराहनीय रहा। अतिथि भोजन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि नितेश कुमार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याहन भोजन जमुई ने कहा कि कार्यक्रम आयोजन का उद्देश्य छात्र- छात्राओं और अभिभावकों को जागरूक करने का है। उन्होंने कहा कि स्कूल में अब सारी सुविधा सरकार उपलब्ध करा रही है। उन्होंने छात्र-छात्राओं को नियमित रूप से विद्यालय आने की बात कहा। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजन से शिक्षक,अभिभावक और बच्चों के बीच एक फ्रेंडली रिश्ता को जागृत करना है। अतिथि भोजन में विद्यालय के लड़के-लड़कियां एक साथ स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाया। कार्यक्रम को साधन सेवी प्रजीत कुमार सिंह ने भी संबोधित किया। मौके पर जिला पार्षद प्रतिनिधि रामोतार पासवान बतौर संयोजक मुखिया कोमल कुमारी, स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक अमोद कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी राजेश कुमार, जिला साधन सेवी मध्याहन भोजन राजेश कुमार, साधन सेवी संतोष कुमार झाझा, मनीष कुमार सोनो, लक्ष्मण कुमार चकाई, संकुल समन्वयक निरंजन कुमार, मध्य विद्यालय हरला आदि उपस्थित थे। अतिथि भोजन के बाद बच्चों में खुशी का माहौल देखा गया।

जिला परिषद की गुहार जिला परिषद की स्थाई समिति-"वित्त योजना एवं अंकेक्षण कमिटी" के सदस्य ने लगाई गुहार

फोटो-27- मीडिया को संबोधित करते जिला पार्षद प्रतिनिधि राकेश सिंह एवं जिला पार्षद धर्मदेव यादव

झाझा, नगर संवाददाता

जिला परिषद की स्थाई समिति-"वित्त योजना एवं अंकेक्षण कमिटी" के सदस्य जिला पार्षद धर्मदेव यादव एवं जिला पार्षद प्रतिनिधि राकेश कुमार सिंह ने गुहार लगाई है। जिला प्रशासन को तत्काल हस्तक्षेप कर जिला परिषद की झाझा स्थित तमाम जमीनों को संरक्षित किए जाने की दिशा में कार्यवाही किये जाने की मांग की है। ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा है कि झाझा (नावाडीह ) स्थित जिला परिषद् ,जमुई की कई जमीनों पर नगर परिषद् के द्वारा अवैध कब्जा जमा लिया गया है। कब्जा जमाने के क्रम में जिला परिषद के द्वारा निर्माण कार्यों को बाधित करने के लिए कोर्ट को भी गुमराह किया गया है। मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि 'भूमि अर्जन अधिनियम-1894' के तहत बिहार पंचायत राज अधिनियम में जिला परिषद के लिए नगर और गांव में जमीनें आवंटित हैं, जिस पर जिला परिषद दुकान, मॉल, कम्यूनिटी हॉल, मैरेज हॉल बनाकर तथा ऑटो/ बस स्टैंड संचालित कर जिला परिषद् चलाने के लिए अपनी आय बढ़ाती हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्णय अनुसार पूरे बिहार में जिला परिषद् के द्वारा शहरों में आवंटित जमीन पर सुचारू रूप से निर्माण कार्य करवा कर जिला परिषद अपनी आय बढ़ा रही हैं। लेकिन, झाझा नगर परिषद् झाझा स्थित जिला परिषद् की जमीन पर अवैध कब्जा जमाए बैठे हैं। नगर परिषद् अध्यक्ष ने 2010 में हाईकोर्ट में रिट याचिका के द्वारा कई तरह की सूचना डालकर जिला परिषद्, जमुई के निर्माण कार्यों को लटकाए रखा। माननीय हाईकोर्ट ने जिला परिषद् को पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए दुकानों के निर्माण और बंदोबस्ती के अधिकार को पूर्ण स्वीकृति दी। माननीय हाईकोर्ट ने नगर परिषद् को वैकल्पिक जगह तलाश कर ट्रांसपोर्टिंग अथॉरिटी से परमिशन लेकर ऑटो/बस स्टैंड चलाने का निर्देश दिया तथा जिला प्रशासन को निर्देशित किया कि यदि संभव हो, तो प्रसंगाधीन स्टैंड से यात्रियों के आवागमन को बहाल रखने के उद्देश्य से जिला परिषद् की जमीन पर स्टैंड संचालित करते हुए स्वयं के स्तर से टोल टैक्स वसूलकर जिला परिषद को जमीन का भाड़ा देना सुनिश्चित करें। नगर परिषद झाझा के मुख्य पार्षद संजय यादव ने आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यदि जिला परिषद सदस्य धर्मदेव यादव नगर परिषद पर आरोप लगाते हैं तो डीडीसी से उन्हें पूछना चाहिए था।

सेवानिवृत्ति समारोह 37 वर्षों की सेवा के बाद प्रधान लिपिक दिवाकर सिंह को भाव-भीनी विदाई

फोटो- 28- सेवानिविृत के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिक्षक व अन्य

खैरा। निज संवाददाता

प्लस टू परियोजना बालिका उच्च विद्यालय, खैरा में शुक्रवार को विद्यालय के प्रधान लिपिक दिवाकर सिंह के सेवानिविर्त होने पर सम्मान सह विदाई समारोह का आयोजन किया गया। करीब 37 वर्षों तक विद्यालय में अपनी सेवाएं देने के बाद उनके सम्मान में आयोजन समारोह में शिक्षक, छात्राओं एवं कर्मचारियों ने उनके योगदान को याद करते हुए भाव-भीनी विदाई दी। कार्यक्रम में विद्यालय की प्रधानाचार्य विमला कुमारी ने दिवाकर सिंह की ईमानदार कार्यशैली, अनुशासन एवं विद्यालय के प्रति समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि उनका योगदान सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा। वहीं पूर्व प्रधानाचार्य दीनानाथ पांडे ने भी उनके लंबे सेवाकाल को याद करते हुए उनके उज्ज्वल एवं स्वस्थ जीवन की कामना की। समारोह का संचालन संजय सिंह एवं निलेश कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान शिक्षकों ने पुष्पगुच्छ एवं अंगवस्त्र भेंटकर उन्हें सम्मानित किया तथा उनके साथ बिताए अनुभव साझा किए। मौके पर शिक्षक मनजीत कुमार सिंह, मो फारूक, अनूप कुमार, आचार्य नंदू कुमार, रामाशीष कुमार, रवीश कुमार सिंह, मनोहर गुप्ता सहित विद्यालय के कई शिक्षक-शिक्षिकाएं, कर्मचारी एवं छात्राएं उपस्थित रहीं। समारोह का समापन दिवाकर सिंह के सम्मान में सभी के शुभकामना संदेशों के साथ हुआ।