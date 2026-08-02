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Jamui News: एमजीएस उमावि में साइबर अपराध एवं डिजिटल अरेस्ट के सबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमुई
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Jamui News: एमजीएस उमावि में साइबर अपराध एवं डिजिटल अरेस्ट के सबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित एमजीएस उमावि में साइबर अपराध एवं डिजिटल अरेस्ट के सबंध में जागरूक

Jamui News: एमजीएस उमावि में साइबर अपराध एवं डिजिटल अरेस्ट के सबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

Jamui News: झाझा । नगर संवाददाता एमजीएस उमावि झाझा में साइबर अपराध एवं डिजिटल अरेस्ट के सबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला प्रशासन द्वारा विधालय में नामांकित/अध्ययनरत सभी बच्चों को साइबर अपराध एवं डिजिटल अरेस्ट के सबंध जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराने का निर्णय लिया गया। जिसमें साइबर अपराध तथा डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर फ्रॉड के तरीकों से अवगत कराते हुए वित्तीय अपराधों से बचने के उपाय की जानकारी के लिए एवं नशा मुक्ति से सबंधित जानकारी बच्चों के बीच अवगत के लिए ट्रेनर के रूप में रौशन कुमार (आर्यन)को नियुक्त किया गया। ये ट्रेनिंग प्लस टू एमजीएस उमावि झाझा में दिया गया।

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इसकी अध्यक्षता प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महेंद्र सिंह द्वारा किया गया। बच्चों मे ऑनलाइन गेम, पासवर्ड, ओटीपी, शेयर नहीं करने की जानकारी दी गयी। ऐसी विपरीत परिस्थिति होने पर इसकी सूचना 1930 पर डायल करने की जानकरी दी गयी। नशा से संबंधित विषयों पर चर्चा की गयी जिससे बचना चाहिए नहीं तो ये हमारी जिंदगी के साथ-साथ पूरे परिवार समाज को बर्बाद क़र देता है। मौके पर उपस्थित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महेंद्र सिंह, ट्रैनर आर्यन बर्णवाल, अशोक कुमार यादव, अबू सुफियान, मनीष कुमार, रवि कुमार, विकास झा, मनीष कुमार, सरोज सिंह, गौतम कुमार, पूजा कुमारी, बिनीता कुमारी शिक्षक एवं बच्चे मौजूद थे।

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