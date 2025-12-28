जमुई रेल हादसे के बाद यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें; ये 9 गाड़ियां रद्द, इन 14 के रूट में बदलाव

संक्षेप: जमुई में मालगाड़ी के 08 डिब्बे पटरी से उतर गए है। इससे परिचालन 27 दिसंबर 2025 की रात 11.25 बजे की रात से प्रभावित है। रेलखंड के अप एवं डाउन दोनों लाइनों पर रेल परिचालन बाधित हो गए हैं ।

Dec 28, 2025 10:43 am IST

आसनसोल मंडल (पूर्व रेलवे) के लाहाबन-सिमुलतला स्टेशनों के मालगाड़ी के 8 डिब्बों के बेपटरी होने से रेल परिचालन रात साढ़े 11 बजे से ठप है। इससे बिहार के सैकड़ों यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी है। हावड़ा पटना और हावड़ा मुजफ्फरपुर रेल लाइन पर भी परिचालन प्रभावित हो गया है। रेलवे ट्रेनों को दूसरे रूट से परिचालित कर रही है।

मुजफ्फरपुर से हावड़ा के लिए खुली 13020 बाघ एक्सप्रेस गाड़ी को बरौनी से ही रेलवे ने डायवर्ट कर दिया। इस बीच 16 स्टेशनों पर इस ट्रेन को रद्द कर दिया गया। जबकि, मुजफ्फरपुर आने वाली 13019 बाघ एक्सप्रेस अंडाल से किऊल के बीच रद्द किया गया। जिससे चित्तरंजन, मधुपुर, जसीडीह में सवार होने वाले यात्रियों की परेशानियां बढ़ गई। वे पूरी रात इन स्टेशन पर ही अपना समय बिताए। खासकर जसीडीह में उत्तर बिहार के बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए है। जिसे रेलवे सहायता प्रदान कर रही है। इधर पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ सरस्वती चंद्र ने कहा है कि आसनसोल मंडल (पूर्व रेलवे) के लाहाबन-सिमुलतला स्टेशनों के मध्य

इस हादसे में मालगाड़ी के 08 डिब्बे पटरी से उतर गए है। इससे परिचालन 27 दिसंबर 2025 की रात 11.25 बजे की रात से प्रभावित हो गया है। इस कारण इस रेलखंड के अप एवं डाउन दोनों लाइनों पर रेल परिचालन बाधित हो गए हैं । सूचना मिलते हुए आसनसोल, मधुपुर एवं झाझा से एआरटी घटना स्थल के लिए रवाना हो गए एवं परिचालन पुनर्बहाल करने हेतु युद्धस्तर पर कार्य जारी है।

इन ट्रेनों को रद्द किया गया रेलवे की ओर से बुलेटिन जारी कर बताया गया है कि हादसे के बाद 9 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है जबकि 14 ट्रेनों के रूट डायवर्ट कर दिए गए हैं।

SR. NO. TRAIN NO JCO

1. 12369 28.12.2025

2. 13105 28.12.2025

3. 13030 28.12.2025

4. 63571 28.12.2025

5. 63574 28.12.2025

6. 63297 28.12.2025

7. 63298 28.12.2025

8. 63572 28.12.2025

9. 63566 28.12.2025

इन गाड़ियों के रूट डायवर्ट

SR. NO. TRAIN NO JCO DIVERTED VIA STOPPAGES 18183 28.12.2025 PKA-DHN-GAYA-PNBE, GAYA 2. 12305 28.12.2025 RESCHEDULED AT 16:05 HRS AND DIVERTED VIA PKA-DHN-GAYA-DDU, ASN, DHN, GAYA

3. 22347 28.12.2025 PKA-DHN-GAYA-PNBE DHN, GAYA

4. 15049 28.12.2025 JSME-BAKA-BGP-KIUL, BGP

5. 11428 28.12.2025 DGHR-BAKA-BGP-KIUL, BGP

6. 12361 28.12.2025 PKA-DHN-GAYA-DDU DHN, GAYA

7. 17006 28.12.2025 KIUL-TIA-BNF-KQRGMO-RJB

8. 13332 28.12.2025, GAYA

9. 13106 28.12.2025 KIUL-BGP-GMAN-RPHBWN BGP, RPH

10. 18621 28.12.2025 GAYA-GOMOHRAJABERA, GAYA

11. 13020 26.12.2025 BJU-MGR-BGP-SBGGMAN-RPH-BWN BGP, RPH

12. 22844 27.12.2025 BKP-TIA-BNF-KQR-GMOPKA-ASN GAYA

13. 13044 27.12.2025 BJU-MGR-BGP-SBGGMAN-RPH-BWN BGP, RPH