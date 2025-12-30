जमुई मालगाड़ी हादसा: 66 घंटे बाद भी ट्रेनों का परिचालन ठप, आज भी कई ट्रेनें रद्द, कई डायवर्ट

संक्षेप: जमुई मालगाड़ी हादसे के तीसरे दिन भी ट्रेनों का परिचालन शुरू नहीं हो पाया है। हालांकि अप-डाउन दोनों ट्रैक से क्षतिग्रस्त बोगियों को हटा दिया गया है। आज भी कई ट्रेनों को कैंसिल और डायवर्ट किया गया है। ट्रैकों की मरम्मत का काम भी जारी है।

जमुई के टेलवा हाल्ट के पास बीते शनिवार रात हुए मालगाड़ी हादसे बाद जसीडीह झाझा रेलखंड पर तीसरे दिन भी परिचालन शुरू नहीं हो पाया है। ट्रेन हादसे के कारण अप और डाउन दोनों लाइनों पर रेल परिचालन गंभीर रूप से प्रभावित है। मंगलवार की शाम तक भी परिचालन पुनर्बहाल नहीं हो पाया था। हालांकि दोनों ट्रेकों से क्षतिग्रस्त बोगियों को हटा दिया गया है। अब ट्रैकों की मरम्मत की जा रही है। जानकारी के अनुसार डाउन ट्रैक को क्लीयर किया गया है लेकिन अब तक ट्रेनों का आवागमन जारी नहीं किया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

आपको बता दें कि शनिवार की रात करीब 11.20 बजे जसीडीह-झाझा रेल सेक्शन के लाहाबन-सिमुलतला के बीच टेलवा हॉल्ट पास एक मालगाड़ी के बेपटरी हो जाने की वजह से दोनों दिशाओं की ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह बाधित है। आसनसोल के पीआरओ बिपला बाउरी ने बताया कि दोनों ट्रेक से क्षतिग्रस्त बोगी को हटा दिया गया है।

इन ट्रेनों का बदला गया मार्ग मधुपुर-आनंद विहार हमसफर एक्सप्रेस, टाटानगर-बक्सर एक्सप्रेस, हावड़ा-पटना एक्सप्रेस, हावड़ा-पटना वंदे भारत एक्सप्रेस, कोलकाता-गोरखपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस, हावड़ा-अमृतसर मेल और हावड़ा-नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस शामिल हैं। ट्रेनों को प्रधानखुंटा, धनबाद और गया के रास्ते चलाया जा रहा है। पटना-जसीडीह एक्सप्रेस सहित कुछ मेमू ट्रेनों को झाझा स्टेशन पर ही शॉर्ट टर्मिनेट या शॉर्ट ओरिजिनेट किया जा रहा है।