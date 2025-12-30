Hindustan Hindi News
जमुई मालगाड़ी हादसा: 66 घंटे बाद भी ट्रेनों का परिचालन ठप, आज भी कई ट्रेनें रद्द, कई डायवर्ट

जमुई मालगाड़ी हादसा: 66 घंटे बाद भी ट्रेनों का परिचालन ठप, आज भी कई ट्रेनें रद्द, कई डायवर्ट

संक्षेप:

जमुई मालगाड़ी हादसे के तीसरे दिन भी ट्रेनों का परिचालन शुरू नहीं हो पाया है। हालांकि अप-डाउन दोनों ट्रैक से क्षतिग्रस्त बोगियों को हटा दिया गया है। आज भी कई ट्रेनों को कैंसिल और डायवर्ट किया गया है। ट्रैकों की मरम्मत का काम भी जारी है।

Dec 30, 2025 06:32 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, कार्यालय संवाददाता, जमुई
जमुई के टेलवा हाल्ट के पास बीते शनिवार रात हुए मालगाड़ी हादसे बाद जसीडीह झाझा रेलखंड पर तीसरे दिन भी परिचालन शुरू नहीं हो पाया है। ट्रेन हादसे के कारण अप और डाउन दोनों लाइनों पर रेल परिचालन गंभीर रूप से प्रभावित है। मंगलवार की शाम तक भी परिचालन पुनर्बहाल नहीं हो पाया था। हालांकि दोनों ट्रेकों से क्षतिग्रस्त बोगियों को हटा दिया गया है। अब ट्रैकों की मरम्मत की जा रही है। जानकारी के अनुसार डाउन ट्रैक को क्लीयर किया गया है लेकिन अब तक ट्रेनों का आवागमन जारी नहीं किया गया है।

आपको बता दें कि शनिवार की रात करीब 11.20 बजे जसीडीह-झाझा रेल सेक्शन के लाहाबन-सिमुलतला के बीच टेलवा हॉल्ट पास एक मालगाड़ी के बेपटरी हो जाने की वजह से दोनों दिशाओं की ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह बाधित है। आसनसोल के पीआरओ बिपला बाउरी ने बताया कि दोनों ट्रेक से क्षतिग्रस्त बोगी को हटा दिया गया है।

इन ट्रेनों का बदला गया मार्ग

मधुपुर-आनंद विहार हमसफर एक्सप्रेस, टाटानगर-बक्सर एक्सप्रेस, हावड़ा-पटना एक्सप्रेस, हावड़ा-पटना वंदे भारत एक्सप्रेस, कोलकाता-गोरखपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस, हावड़ा-अमृतसर मेल और हावड़ा-नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस शामिल हैं। ट्रेनों को प्रधानखुंटा, धनबाद और गया के रास्ते चलाया जा रहा है। पटना-जसीडीह एक्सप्रेस सहित कुछ मेमू ट्रेनों को झाझा स्टेशन पर ही शॉर्ट टर्मिनेट या शॉर्ट ओरिजिनेट किया जा रहा है।

इन ट्रेनों को किया गया रद्द

30 दिसंबर को कई ट्रेनें रद्द की गई हैं। इनमें आसनसोल-गोंडा एक्सप्रेस, हावड़ा-रक्सौल एक्सप्रेस, हावड़ा-मोकामा एक्सप्रेस और मोकामा-हावड़ा एक्सप्रेस शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, देवघर-झाझा मेमू, जसीडीह-मोकामा मेमू और झाझा-जसीडीह मेमू ट्रेनों का संचालन भी रद्द कर दिया गया है। 29 दिसंबर से शुरू हुई कुछ ट्रेनों के मार्ग भी बदले गए हैं। जम्मू तवी-हावड़ा हिमगिरि एक्सप्रेस को जमालपुर-भागलपुर-रामपुरहाट मार्ग से डायवर्ट किया गया है। इसी तरह, उदयपुर सिटी-कोलकाता अनन्या एक्सप्रेस को पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन-गया होकर चलाया जा रहा है।