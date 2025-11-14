Hindustan Hindi News
Jamui District Results LIVE: जमुई की चार सीटों पर वोटों की गिनती शुरू , जानें कौन है आगे

संक्षेप: jamui District Seats Overall Results: जमुई ज़िले में 2020 के विधानसभा चुनाव में NDA का दबदबा रहा था। जमुई ज़िले की जमुई, झाझा, सिकंदरा (सुरक्षित) और चकाई कुल चार विधानसभा सीटों में 2020 के चुनाव में NDA ने 3 सीटें जीती थीं, जबकि एक सीट निर्दलीय के खाते में गई थी। मतगणना सुब आठ बजे से चल रही है।

Fri, 14 Nov 2025 08:25 AM
Jamui District Seats Overall Results: जमुई ज़िला, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र और पर्यटन स्थल दोनों के रूप में जाना जाता है, उसकी सभी चार विधानसभा सीटों पर आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है। शुरुआती रुझान सुबह 9 बजे तक आने की संभावना है, जबकि हार-जीत का अंतिम परिणाम दोपहर बाद तक ही आएगा। 2020 के चुनाव में जमुई की चार सीटों में से तीन सीटें एनडीए ने तो एक निर्दलीय उम्मीदवार ने जीती थी। NDA ने जमुई, झाझा और सिकंदरा (SC) पर कब्जा जमाया था, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार सुमित कुमार ने चकाई पर जीत दर्ज की थी। इस बार इन चारों सीटों पर पुराने दिग्गजों के साथ नए चेहरे भी मैदान में हैं, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय होता दिख रहा था। इन मुकाबलों में इस बार किसने बाजी मारी, कौन जीता-कौन हारा, आज दोपहर तक यह साफ हो जाएगा।

जमुई विधानसभा सीट

2020 में बीजेपी की श्रेयसी सिंह ने RJD के विजय प्रकाश को बड़े अंतर से हराया था। 2025 में आरजेडी ने श्रेयसी सिंह के मुकाबले के लिए मोहम्मद शमशाद आलम को मैदान में उतारा। श्रेयसी सिंह की स्थिति मजबूत बताई जा रही है। हालांकि महागठबंधन ने भी पूरा जोर लगाया है।

झाझा विधानसभा सीट

2020 में JDU के दामोदर रावत ने RJD के राजेंद्र प्रसाद को हराकर सीट जीती थी। झाझा में महागठबंधन की ओर से आरजेडी ने जय प्रकाश नारायण यादव पर दांव लगाया है। जेडीयू और आरजेडी के बीच दिलचस्प मुकाबला बताया जा रहा है।

सिकंदरा (SC) विधानसभा सीट

2020 में HAM(S) के प्रफुल्ल कुमार मांझी ने कांग्रेस के सुधीर कुमार को हराया था। इस बार भी प्रफुल्ल मांझी की स्थिति मजबूत बताई जा रही है। वहीं आरजेडी उम्मीदवार उदय नारायण चौधरी ने भी इस बार पूरा जोर लगाया है। कामयाबी किसे मिलती है देखने वाली बात होगी।

चकाई विधानसभा सीट

2020 में निर्दल उम्मीदवार सुमित कुमार सिंह ने आरजेडी की उम्मीदवार सावित्री देवी को हराया था। इस बार सुमित कुमार जेडीयू की ओर से मैदान में हैं। वहीं महागठबंधन की ओर से राजद ने सावित्री देवी को फिर उतारा और पूरी ताकत झोंक दी। सावित्री देवी की स्थिति भी मजबूत बताई जा रही है। देखना है कामयाबी किसके हिस्से आती है।

