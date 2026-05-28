ट्रैक्टर से कुचलकर दारोगा की हुई थी हत्या, कोर्ट ने 3 दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा
Bihar News Today: जमुई की अदालत ने दारोगा प्रभात रंजन हत्याकांड में तीन मुख्य आरोपियों को उम्रकैद और तीन अन्य को दो साल की सजा सुनाई है। दारोगा की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या की गई थी।
Bihar News Today: बिहार के जमुई जिले में करीब ढाई साल पुराने बहुचर्चित दारोगा प्रभात रंजन हत्याकांड में अदालत ने अपना अंतिम और कड़ा फैसला सुना दिया है। जमुई के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) सुधीर सिन्हा की अदालत ने बुधवार को इस नृशंस हत्याकांड के तीन मुख्य आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सख्त सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद पुलिस महकमे और पीड़ित परिवार को एक बड़ा न्याय मिला है। इसके अलावा, कोर्ट ने इस मामले में सबूतों के आधार पर तीन अन्य सह-आरोपियों दशरथ दास, चिंता देवी और भूलिया देवी को भी दोषी ठहराते हुए दो-दो वर्ष की कैद की सजा सुनाई है।
ट्रैक्टर से कुचलकर की गई थी दारोगा की निर्मम हत्या
यह खौफनाक वारदात 23 नवंबर 2023 की सुबह घटी थी, जिसने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया था। उस वक्त जमुई के गढ़ी थाने में पदस्थापित सब-इंस्पेक्टर प्रभात रंजन अवैध बालू खनन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बालू लदे एक ट्रैक्टर का पीछा कर रहे थे। इसी दौरान कानून को ठेंगे पर रखने वाले बेखौफ ट्रैक्टर चालक ने दुस्साहस दिखाते हुए दारोगा प्रभात रंजन के ऊपर ही गाड़ी चढ़ा दी थी और उन्हें बुरी तरह कुचल दिया था। ट्रैक्टर से कुचले जाने के कारण दारोगा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी।
इन तीन मुख्य आरोपियों को मिली आजीवन कारावास की सजा
अदालत ने गवाहों और सबूतों के आधार पर कृष्ण दास, मिथिलेश ठाकुर और पवन दास को इस हत्याकांड का मुख्य दोषी पाया। न्यायाधीश सुधीर सिन्हा ने इन तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ-साथ उन पर 20-20 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा, कोर्ट ने इस मामले में सबूतों के आधार पर तीन अन्य सह-आरोपियों दशरथ दास, चिंता देवी और भूलिया देवी को भी दोषी ठहराते हुए दो-दो वर्ष की कैद की सजा सुनाई है।
वैशाली जिले के रहने वाले थे दारोगा प्रभात रंजन
ड्यूटी के दौरान बालू माफियाओं के खिलाफ लोहा लेते हुए अपनी जान देने होने वाले जांबाज दारोगा प्रभात रंजन मूल रूप से बिहार के वैशाली जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत खजूरी गांव के निवासी थे। इस फैसले के आने के बाद उनके पैतृक गांव और परिवार के लोगों ने राहत की सांस ली है। कोर्ट के इस सख्त फैसले ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि खाकी पर हाथ उठाने वाले अपराधियों को कानून किसी भी सूरत में बख्शने वाला नहीं है। इस फैसले के बाद पुलिस महकमे और पीड़ित परिवार को एक बड़ा न्याय मिला है।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें