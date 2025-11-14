Hindustan Hindi News
Jamui Result LIVE: जमुई चुनाव नतीजा; बीजेपी की श्रेयसी सिंह आगे, राजद के शमशाद पीछे

संक्षेप: Jamui Assembly Seat Result LIVE 2025: जमुई विधानसभा पर भाजपा की श्रेयसी सिंह 241 वोटों से आगे चल रही हैं। राजद के शमशाद आलम पीछे हैं।

Fri, 14 Nov 2025 09:29 AMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, जमुई
Jamui Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार की हॉट सीट में जमुई का भी नाम है। इस सीट पर आरजेडी और बीजेपी के बीच मुकाबला है। भाजपा ने मौजूदा विधायक श्रेयसी सिंह को फिर से प्रत्याशी बनाया है। वहीं राजद ने शमशाद आलम पर भरोसा जताया है। वहीं जन सुराज के अनिल साह भी मैदान में हैं। ऐसे में क्या श्रेयसी दूसरी बार फिर अपनी सीट बचा पाएंगी।

जमुई सीट की मतगणना की पल-पल की अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें।

9:22 AM- Jamui Assembly Seat Result LIVE 2025: जमुई सीट से बीजेपी के श्रेयसी सिंह 241 वोटो से आगे चल रही हैं। वही राजद के शमशाह और जेएसपी के अनिल साह पीछे हैं।

वहीं हाल में जमुई में बीजेपी ऑफिस के बाहर राजद समर्थकों के हंगामे की खबर भी आई थी। बात अगर 2020 के चुनाव की करें तो भाजपा की श्रेयसी सिंह ने बड़ी जीत हासिल की थी। आरजेडी के विजय प्रकाश को 40 हजार से ज्यादा वोटों से हराया था। इस सीट पर 11 नवंबर को वोटिंग हुई थी।

शुरुआती दौर में कांग्रेस ने यहां पांच बार जीत दर्ज की। 1957 में सीपीआई ने वामपंथ की एकमात्र जीत हासिल की थी। समाजवादी पार्टी, जनता पार्टी, जनता दल, जदयू और राजद ने इस सीट पर कब्जा जमाया है। साल 2020 में पहली बार बीजेपी ने यहां जीत का परचम लहराया था। इस सीट पर यादव, राजपूत और मुस्लिम समुदाय के मतदाता निर्णायक भूमिका में रहते हैं।