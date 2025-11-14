Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsJamalpur Assembly Seat Result 2025 who will win Nachiketa Mandal JDU Narendra Tanti IIP Lalanji Yadav jan Suraaj electio
Jamalpur Result LIVE: जमालपुर चुनाव नतीजा; नचिकेता मंडल, नरेंद्र तांती या ललनजी यादव में कौन जीतेगा?

Jamalpur Result LIVE: जमालपुर चुनाव नतीजा; नचिकेता मंडल, नरेंद्र तांती या ललनजी यादव में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Jamalpur Assembly Seat Result LIVE 2025: जमालपुर सीट पर नए चेहरों पर सियासी दलों ने दांव लगाया है। इस सीट पर जेडीयू के नचिकेता मंडल और आईपी गुप्ता की IIP प्रत्याशी नरेंद्र तांती के बीच मुकाबला है। ऐसे में कौन किस पर भारी पड़ेगा।

Fri, 14 Nov 2025 07:48 AMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, मुंगेर
share Share
Follow Us on

Jamalpur Assembly Seat Result LIVE 2025: मुंगेर जिले की जमालपुर सीट चर्चित सीटों में एक है। पुराने दिग्गजों का टिकट काट कर नए चेहरों पर सियासी दलों ने दांव लगाया है। जदयू ने अपने पुराने और चार बार के विधायक,पूर्व मंत्री शैलेश कुमार का टिकट काट दिया। तो वहीं महागठबंधन में सीट बंटवारे के बाद सिटिंग विधायक अजय कुमार सिंह का टिकट भी छिन गया। जिसके बाद इस सीट पर मुकाबला रोचक हो गया है। जेडीयू ने नचिकेता मंडल को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं महागठबंधन ने आईपी गुप्ता की पार्टी (इंडियन इंक्लूसिव पार्टी) के नरेंद्र कुमार तांती पर दांव लगाया है। जन सुराज ने ललनजी यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। 6 नवंबर को पहले चरण में जमालपुर सीट पर वोट पड़े। कुल 56.69% मतदान हुआ है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

2020 में कांग्रेस के अजय कुमार सिंह ने जदयू के शैलेश कुमार को 5 हजार वोटों के अंतर से हराया था। एलजेपी के दुर्गेश कुमार सिंह तीसरे नंबर पर रहे थे। आईपी गुप्ता की IIP का ये पहला चुनाव है। इस सीट पर जेडीयू और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के बीच मुकाबला माना जा रहा है। बिहार के पूर्व मंत्री उपेंद्र प्रसाद वर्मा जमालपुर से लगातार 5 बार (1980-2000) विधायक रहे। 2005 में शैलेश कुमार ने पहली बार इस सीट पर जेडीयू का परचम लहराया। इसके बाद वह लगातार 4 बार चुनाव जीते।

जमालपुर में यादव, कुर्मी और धानुक जाति की आबादी ज्यादा है। भूमिहार और राजपूत जैसी सवर्ण जातियों के मतदाता भी अच्छी खासी संख्या में हैं। यहां रोजगार, कृषि, सिंचाई और विकास के मुद्दे प्रमुख हैं।

Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।