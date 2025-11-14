Jamalpur Result LIVE: जमालपुर चुनाव नतीजा; नचिकेता मंडल, नरेंद्र तांती या ललनजी यादव में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Jamalpur Assembly Seat Result LIVE 2025: जमालपुर सीट पर नए चेहरों पर सियासी दलों ने दांव लगाया है। इस सीट पर जेडीयू के नचिकेता मंडल और आईपी गुप्ता की IIP प्रत्याशी नरेंद्र तांती के बीच मुकाबला है। ऐसे में कौन किस पर भारी पड़ेगा।

Jamalpur Assembly Seat Result LIVE 2025: मुंगेर जिले की जमालपुर सीट चर्चित सीटों में एक है। पुराने दिग्गजों का टिकट काट कर नए चेहरों पर सियासी दलों ने दांव लगाया है। जदयू ने अपने पुराने और चार बार के विधायक,पूर्व मंत्री शैलेश कुमार का टिकट काट दिया। तो वहीं महागठबंधन में सीट बंटवारे के बाद सिटिंग विधायक अजय कुमार सिंह का टिकट भी छिन गया। जिसके बाद इस सीट पर मुकाबला रोचक हो गया है। जेडीयू ने नचिकेता मंडल को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं महागठबंधन ने आईपी गुप्ता की पार्टी (इंडियन इंक्लूसिव पार्टी) के नरेंद्र कुमार तांती पर दांव लगाया है। जन सुराज ने ललनजी यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। 6 नवंबर को पहले चरण में जमालपुर सीट पर वोट पड़े। कुल 56.69% मतदान हुआ है।

2020 में कांग्रेस के अजय कुमार सिंह ने जदयू के शैलेश कुमार को 5 हजार वोटों के अंतर से हराया था। एलजेपी के दुर्गेश कुमार सिंह तीसरे नंबर पर रहे थे। आईपी गुप्ता की IIP का ये पहला चुनाव है। इस सीट पर जेडीयू और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के बीच मुकाबला माना जा रहा है। बिहार के पूर्व मंत्री उपेंद्र प्रसाद वर्मा जमालपुर से लगातार 5 बार (1980-2000) विधायक रहे। 2005 में शैलेश कुमार ने पहली बार इस सीट पर जेडीयू का परचम लहराया। इसके बाद वह लगातार 4 बार चुनाव जीते।