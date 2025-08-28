बिहार में ASI ने थाने में 11 साल के बच्चे से किया अप्राकृतिक सेक्स, केस दर्ज

बिहार के एक थाने में महापाप हुआ है। यहां एक ASI पर आरोप लगा है कि उसने थाने में एक बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया है। घटना भोजपुर जिले की है। भोजपुर के आयर थाना से स्थानान्तरित 50 वर्षीय ASI पर आरोप है कि उसने बुधवार की रात गांव के ही एक 11 वर्षीय किशोर के साथ थाने में अप्राकृतिक यौनाचार किया है। इस घटना के बाद लोग आक्रोशित हो गए हैं। लोग थाने पर जुट गए और हंगामा करने लगे। थाने में जुटे परिजन डीएसपी को बुलाने की मांग पर अड़े थे। बच्चे के परिजनों के आवेदन पर जमादार पर केस दर्ज कर लिया गया है।