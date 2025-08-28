jamadaar unnatural sex with eleven year old child at police station in bihar बिहार में ASI ने थाने में 11 साल के बच्चे से किया अप्राकृतिक सेक्स, केस दर्ज, Bihar Hindi News - Hindustan
इस घटना के बाद लोग आक्रोशित हो गए हैं। लोग थाने पर जुट गए और हंगामा करने लगे। थाने में जुटे परिजन डीएसपी को बुलाने की मांग पर अड़े थे। बच्चे के परिजनों के आवेदन पर जमादार पर केस दर्ज कर लिया गया है।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीमThu, 28 Aug 2025 01:43 PM
बिहार के एक थाने में महापाप हुआ है। यहां एक ASI पर आरोप लगा है कि उसने थाने में एक बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया है। घटना भोजपुर जिले की है। भोजपुर के आयर थाना से स्थानान्तरित 50 वर्षीय ASI पर आरोप है कि उसने बुधवार की रात गांव के ही एक 11 वर्षीय किशोर के साथ थाने में अप्राकृतिक यौनाचार किया है। इस घटना के बाद लोग आक्रोशित हो गए हैं। लोग थाने पर जुट गए और हंगामा करने लगे। थाने में जुटे परिजन डीएसपी को बुलाने की मांग पर अड़े थे। बच्चे के परिजनों के आवेदन पर जमादार पर केस दर्ज कर लिया गया है।

यह भी जानकारी सामने आ रही है कि आरोपी ASI का पिछले महीने ही जमुई जिले में ट्रांसफर हो गया था। लेकिन केस का चार्ज देने के लिए वो थाने में ही रुका हुआ था। वो करीब तीन साल से आयर थाने में तैनात था। फिलहाल ASI की इस घिनौनी करतूत से इलाके में लोग बेहद खफा हैं।