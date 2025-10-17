Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar Newsjale seat mahagathbandhan rjd rishi mishra congress ticket bihar election 2025
जाले में कैसे पलटा खेल? कांग्रेस ने राजद के ऋषि मिश्रा को हाथ छाप पर लड़ा दिया

संक्षेप: Bihar Election 2025: जाले सीट पर महागठबंधन में सियासी खेल पलटा नजर आ रहा है। आरजेडी नेता ऋषि मिश्रा अब कांग्रेस के टिकट पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में चुनाव लड़ेंगे।

Fri, 17 Oct 2025 06:13 PMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Bihar Election 2025: बिहार चुनाव 2025 में महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान के बीच दरभंगा की जाले सीट पर बड़ा उलटफेर हो गया है। यहां आरजेडी के नेता ऋषि मिश्रा को कांग्रेस ने अपने सिंबल पर लड़ा दिया है। शुक्रवार को मिश्रा ने जाले से हाथ छाप के साथ नामांकन दाखिल किया। पहले चर्चा थीं कि कांग्रेस मोहम्मद नौशाद को लड़ा रही है। नौशाद वही नेता हैं, जिनके मंच से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली दी गई थी। दिल्ली में पार्टी हाईकमान तक जब यह बात पहुंची कि नौशाल को टिकट दे दिया गया है तो रातों-रात गेम पलट गया।

महागठबंधन में जाले सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। आरजेडी ने दावा किया था और चाहती थी कि ऋषि मिश्रा को यहां से उम्मीदवार बनाया जाए। कांग्रेस की घोषित सूची में जाले का नाम तक नहीं था, लेकिन अंदरखाने चर्चा थी कि नौशाद को उम्मीदवार बनाया जाएगा। जैसे ही यह खबर फैली कि कांग्रेस नौशाद को टिकट देने जा रही है, मामला गरम हो गया। बीजेपी ने मामले को उठा लिया। आरजेडी नेता ऋषि मिश्रा जाले से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे थे लेकिन कांग्रेस के खाते में सीट जाने से मायूस हो चुके थे। मगर उन्हें नहीं पता था कि सियासत की पटकथा में एक आखिरी ट्विस्ट बाकी था।

रातों-रात कांग्रेस ने फैसला बदला

रातों-रात कांग्रेस ने फैसला बदला और आरजेडी से कहा गया कि वो ऋषि मिश्रा को ही कांग्रेस के सिंबल पर लड़ा दे। आनन-फानन में उनको सिंबल दिया गया। मिश्रा सुबह पटना से दरभंगा गए और दोपहर में नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन के बाद ऋषि मिश्रा ने कहा कि जाले की जनता लंबे समय से विकास की राह देख रही है। ऋषि मिश्रा कांग्रेस के दिग्गज नेता ललित नारायण मिश्रा के पोते हैं। वे पहले जदयू से विधायक रह चुके हैं।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
Bihar Elections
