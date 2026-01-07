विश्व के सबसे विशाल शिवलिंग की पूजा कितना फलदायी? मोतिहारी में आस्था का उमड़ा सैलाब

संक्षेप: शिवलिंग पर हेलीकॉप्टर से जलाभिषेक किया जाएगा। इसके लिए हरिद्वार, प्रयागराज, गंगोत्री, कैलाश मानसरोवर, सोनपुर सहित पांच नदियों का जल मंगाया गया है।

बिहार पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर प्रखंड के कैथवलिया गांव में मंगलवार को आस्था और श्रद्धा का अद्भुत नजारा देखने को मिला। चकिया–केसरिया पथ स्थित निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर में सोमवार रात करीब 10:40 बजे विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग पहुंचते ही पूरे इलाके में उत्साह का माहौल बन गया। इस सहस्रशिवलंगम के अभिषेक से 1008 शिवलिंगों के जलाभिषेक का फल प्राप्त होगा।

मंगलवार सुबह 8 बजे से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिर परिसर में जुटने लगी। हर ओर हर-हर महादेव, जय श्रीराम और बोल बम के जयघोष गूंजते रहे। भक्त ट्रक पर लदे विराट शिवलिंग के दर्शन, स्पर्श, पूजा-अर्चना और बेलपत्र अर्पण को लेकर उत्साहित नजर आए। श्रद्धालुओं ने परिवार की सुख-समृद्धि और मंगल कामना के लिए मन्नतें भी मांगीं।

जहां से रास्ता मिला, वहीं से पहुंचे श्रद्धालु निर्माणाधीन मंदिर परिसर में प्रवेश के लिए फिलहाल कई वैकल्पिक रास्ते खुले हैं। जिस दिशा से रास्ता खाली मिला, श्रद्धालु वहीं से परिसर में प्रवेश करते गए। पैदल, साइकिल, मोटरसाइकिल, ऑटो और कारों की सड़क किनारे लंबी कतारें देखी गईं। श्रद्धालुओं की भीड़ के साथ ही मंदिर परिसर और आसपास मेला सा नजारा बन गया। खाने-पीने की दुकानों पर लोगों की भीड़ रही। शिवलिंग के साथ सेल्फी लेने की होड़ खासकर युवाओं में देखने को मिली। स्कूलों में छुट्टी के कारण छात्र-छात्राओं की भी बड़ी संख्या मौजूद रही।

फटे टायरों ने बताई कठिन यात्रा की कहानी जिस ट्रक पर शिवलिंग लाया गया था, उसी पर फटे टायरों का ढेर रखा दिखा। इससे तमिलनाडु के महाबलीपुरम से मोतिहारी तक की कठिन और लंबी यात्रा का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है।

पुलिस व्यवस्था नदारद, प्राइवेट गार्ड संभालते रहे मोर्चा श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बावजूद मंदिर परिसर में स्थानीय पुलिस की तैनाती नहीं दिखी। व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी प्राइवेट गार्डों पर ही रही। भीड़ को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर पुलिस बल की तैनाती की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

पार्किंग अव्यवस्था से लगा जाम मंदिर परिसर के आसपास वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं होने से श्रद्धालुओं ने सड़क किनारे ही वाहन खड़े कर दिए। इससे चकिया–केसरिया पथ पर बार-बार जाम की स्थिति बनी रही। राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा और जाम हटाने में पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी।

हेलीकॉप्टर से होगा जलाभिषेक यह शिवलिंग 21 नवंबर को तमिलनाडु के महाबलीपुरम से रवाना हुआ था, जो आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश होते हुए गोपालगंज और केसरिया के रास्ते कैथवलिया पहुंचा। शिवलिंग पर हेलीकॉप्टर से जलाभिषेक किया जाएगा। इसके लिए हरिद्वार, प्रयागराज, गंगोत्री, कैलाश मानसरोवर, सोनपुर सहित पांच नदियों का जल मंगाया गया है। यह सहस्त्रलिंगम शिवलिंग 1008 शिवलिंगों के जलाभिषेक के समकक्ष माना जाता है।

विराट रामायण मंदिर की भव्यता शिवलिंग का वजन : 210 मीट्रिक टन

मंदिर का क्षेत्रफल : 120 एकड़

मंदिर की लंबाई : 1080 फीट, चौड़ाई : 540 फीट

कुल 18 शिखर और 22 मंदिर

मुख्य शिखर की ऊंचाई : 270 फीट

वर्ष 2030 तक मंदिर निर्माण पूर्ण होने का लक्ष्य