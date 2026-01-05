Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsJalabhishek from helicopter on world biggest shivlinga in bihar holy water came from five rivers
दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग का हेलीकॉप्टर से जलाभिषेक, इन 5 नदियों से आया जल

दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग का हेलीकॉप्टर से जलाभिषेक, इन 5 नदियों से आया जल

संक्षेप:

यह शिवलिंग बिहार के पूर्वी चंपारण स्थित कल्याणपुर प्रखंड के कैथवलिया के विराट रामायण मंदिर में 17 जनवरी को स्थापित होगा। ये बातें श्री महावीर स्थान न्यास समिति के सचिव सायण कुणाल ने रविवार को आयोजित प्रेसवार्ता में दी।

Jan 05, 2026 06:26 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, प्रधान संवाददाता, पटना
share Share
Follow Us on

विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग तमिलनाडु के महाबलीपुरम से गोपालगंज के रास्ते बिहार में प्रवेश कर गया है। ढाई हजार किमी से अधिक की दूरी तय कर पहुंचा शिवलिंग पांच जनवरी को गोपालगंज के बलथरी के लिए रवाना होगा। चैनपट्टी में इसका स्वागत होगा। यह शिवलिंग बिहार के पूर्वी चंपारण स्थित कल्याणपुर प्रखंड के कैथवलिया के विराट रामायण मंदिर में 17 जनवरी को स्थापित होगा। ये बातें श्री महावीर स्थान न्यास समिति के सचिव सायण कुणाल ने रविवार को आयोजित प्रेसवार्ता में दी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

उन्होंने बताया कि ईशान-संहिता के अनुसार इसकी नरक निवारण चतुर्दशी के दिन शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी और पहली बार श्रद्धालुओं ने भगवान् शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में की थी। उन्होंने दावा किया कि सहस्रशिवलिंग की स्थापना पिछले हजार वर्षों में नहीं हुई है। अत: यहां पर पीठ-स्थापना तथा अन्य कर्मकाण्ड में विशेष सावधानी रखी जा रही है। पवित्र नदियों, संगमों का जल तथा बालू-मिट्टी मंगायी जा रही है। मूल ग्रन्थों से पद्धति खोजकर उसका व्यवहार किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:बिहार में अभी एक हफ्ते तक ठंड और शीतलहर का कहर, कोहरे की भी चेतावनी; मौसम का हाल

शिवलिंग विराट रामायण मंदिर में स्थापित करने के पहले शिवलिंग की पीठ पूजा पं.भवनाथ झा की देखरेख में होगी। शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा बाद में होगी। प्रेसवार्ता में मंदिर के एसीईओ बीके मिश्रा, मंदिर अधीक्षक के सुधाकरण, पंडित भवनाथ झा आदि मौजूद थे। न्यास समिति के सचिव ने बताया कि गोपालगंज से शिवलिंग खजुरिया, हुसैनी होते हुए केसरिया पहुंचेगा। 17 जनवरी को स्थापना के मौके पर हेलीकॉप्टर से जलाभिषेक कराने की योजना है। साथ ही शिवलिंग का जलाभिषेक कराने के लिए पांच नदियों का जल मंगाया गया है। इसमें हरिद्वार, प्रयागराज, गंगोत्री, कैलाश मानसरोवर, सोनपुर आदि शामिल है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Bihar News Today Bihar News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।