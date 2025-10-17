Hindustan Hindi News
जेल में बंद मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी को RJD से टिकट मिल ही गया, लालगंज से कांग्रेस ने भी उतारा कैंडिडेट

जेल में बंद मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी को RJD से टिकट मिल ही गया, लालगंज से कांग्रेस ने भी उतारा कैंडिडेट

संक्षेप: जेल में बंद मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को आरजेडी ने लालगंज विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। उन्होने शुक्रवार को नामांकन भी दाखिल कर दिया है। पहले उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने की चर्चा थी। वहीं इसी सीट से कांग्रेस ने भी आदित्य कुमार को कैंडिडेट घोषित किया है।

Fri, 17 Oct 2025 04:17 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, वैशाली
वैशाली जिले की लालगंज विधानसभा सीट से जेल में बंद बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को आखिरकार टिकट मिल ही गया। लालू यादव की आरजेडी ने उन्हें लालगंज से प्रत्याशी बनाया है। टिकट मिलने के बाद हाजीपुर अनुमंडल कार्यालय में उन्होने नामांकन दाखिल किया। दूसरी ओर उनके पिता मुन्ना शुक्ला पेशी पर कोर्ट पहुंचे थे। इस दौरान सूरनभानु सिंह भी मौजूद थे। वहीं इस सीट से कांग्रेस ने आदित्य कुमार को प्रत्याशी है। उन्होने भी आज ही नामांकन किया। महागठबंधन के दोनों प्रत्याशियों ने एक साथ लालगंज की सीट के लिए नॉमिनेशन दाखिल किया।

नामांकन के बाद शिवानी शुक्ला ने कहा कि आज मैं तहे दिल से लालू जी और तेजस्वी जी को थैंक्यू कहना चाहती है। आज उन्होने मुझे हर चीज का फला दिय है। आपको बता दें लालगंज की सीट कांग्रेस को मिलने के बाद मुन्ना शुक्ला के घर पर सभा हुई थी। जिसमें लोगों ने मुन्ना शुक्ला की पत्नी और बेटी से निर्दलीय चुनाव लड़ने की मांग की थी। इस दौरान बेटी शिवानी शुक्ला ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग पैसे लेकर टिकट देते हैं।

फिलहाल पर लालगंज की सीट पर महागठबंधन के ही दो प्रत्याशी मैदान में है। आपको बता दें शिवानी के पिता मुन्ना शुक्ला ने 2000 में हाजीपुर जेल से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लालगंज विधानसभा सीट जीती। बाद में वे जेडीयू के टिकट पर तीन बार विधायक बने। फिर 2024 में राजद के टिकट पर वैशाली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, हालांकि हार गए थे। लेकिन जेल में रहते हुए भी उनकी राजनीतिक धमक बरकरार है।